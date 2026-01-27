Суд обязал бийского бизнесмена заплатить за использование джазовых хитов

В иске фигурируют пять композиций

27 января 2026

Проигрыватель / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Суд обязал предпринимателя из Алтайского края выплатить 50 тысяч рублей Российскому авторскому обществу (РАО) за использование музыки. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда региона.

Иск был связан с пятью композициями, среди которых, по данным суда, произведения Луи Армстронга, Лео Рохаса, Мелоди Гардо. Согласно материалам дела, РАО оценило возможное нарушение авторских прав в 100 тысяч рублей, однако Арбитражный суд назначил компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждое произведение.

В картотеке суда указано, что ответчик занимается розничной торговлей напитками. Конкретные обстоятельства, при которых могло произойти использование музыки, в решении не уточняются.

