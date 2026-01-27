Суд обязал бийского бизнесмена заплатить за использование джазовых хитов
В иске фигурируют пять композиций
27 января 2026, 17:00, ИА Амител
Суд обязал предпринимателя из Алтайского края выплатить 50 тысяч рублей Российскому авторскому обществу (РАО) за использование музыки. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда региона.
Иск был связан с пятью композициями, среди которых, по данным суда, произведения Луи Армстронга, Лео Рохаса, Мелоди Гардо. Согласно материалам дела, РАО оценило возможное нарушение авторских прав в 100 тысяч рублей, однако Арбитражный суд назначил компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждое произведение.
В картотеке суда указано, что ответчик занимается розничной торговлей напитками. Конкретные обстоятельства, при которых могло произойти использование музыки, в решении не уточняются.
17:03:55 27-01-2026
Джаз - музыка толстых
17:26:35 27-01-2026
$hamana с занозынькой теперь будет крутить
20:07:19 27-01-2026
Гость (17:26:35 27-01-2026) $hamana с занозынькой теперь будет крутить...
Вы хотите, чтобы ещё и всю клиентуру потерял?
17:28:38 27-01-2026
Нет слов. Этот опухший Михалков со своим РАО какое отношение имеет к этим джазменам? Уже от жадности ополоумели.
21:45:27 27-01-2026
Гость (17:28:38 27-01-2026) Нет слов. Этот опухший Михалков со своим РАО какое отношение... Это РАО к Михалкову не имеет отношения, оно ещё с советских времен существует. Деньги собирает для композиторов и авторов текста. А Михалков собирал с дисков, которые ушли в прошлое. Теперь не собирает.
17:39:28 27-01-2026
Чьи конкретно авторские права были нарушены любителем джаза, только те и должны получить назначенную судом сумму "компенсации", которая наверняка не "потерпевшим" достанется , а в карманах осядет их рьяных "защитников"!
17:47:56 27-01-2026
1) А есть и официально заключенные Российским авторским обществом договоры (соглашения) в иностранными группами/певцами или их представителями?
2) Как в условиях санкций, запретов, отключения SWIFT, блокировки счетов и переводов Российскому авторскому обществу удаётся перечислять деньги иностранным певцам/группам?
3) Перечисляет ли Российское авторское общество вознаграждение таким не особо поддерживающим внешнюю политику России певцам/певицам и группам как Алла Пугачёва, Монеточка, "Би-2" и др.?
19:14:42 27-01-2026
Интересный вопрос: (17:47:56 27-01-2026) 1) А есть и официально заключенные Российским авторским обще... 1) по видимому есть, раз смогли доказать свою позицию в суде
2) так же как и многие другие, неужели кто то ещё верит, что РФ ничего не покупает и не продаёт за рубеж?!
3) это вопрос к РАО, скорее да, чем нет...
18:00:13 27-01-2026
по данным суда, произведения Луи Армстронга, Лео Рохаса, Мелоди Гардо. Согласно материалам дела, РАО оценило возможное нарушение авторских прав в 100 тысяч рублей, однако Арбитражный суд назначил компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждое произведение. ----Луи Армстронг получит свою часть?
18:14:39 27-01-2026
А еще надо всех русскоговорящих оштрафовать за нарушение авторских прав Кирилла и Мефодия
07:52:43 28-01-2026
Гость (18:14:39 27-01-2026) А еще надо всех русскоговорящих оштрафовать за нарушение авт...
оне же румыны?
20:12:04 27-01-2026
с такими темпами и до авто дойдет
21:38:00 27-01-2026
вдохновение нельзя "приватизировать", то есть присвоить. Создаваемая музыка, как часть искусства, принадлежит всем. Когда только кончится психоз вокруг авторства в искусстве?
10:52:23 28-01-2026
гость (21:38:00 27-01-2026) вдохновение нельзя "приватизировать", то есть присвоить. Соз... Люди работали - писали музыку, тексты, вкладывались в раскрутку. Почему, в коммерческих целях, вы должны бесплатно пользоваться результатом их труда? В наушниках - пожалуйста
14:45:07 28-01-2026
Гость (10:52:23 28-01-2026) Люди работали - писали музыку, тексты, вкладывались в раскру... тех, кто создавал эту музыку, давно нет в живых. Хватит уже устраивать психоз по авторству
23:12:24 27-01-2026
крутил бы одного автора и довольно, заплатил бы только 10тр)))
12:54:18 28-01-2026
Во в Союзе лоханулись, когда из всех окон неслась музыка)))
13:55:50 28-01-2026
Хотелось бы что бы Амител от лица общественности сделал журналистский запрос в данную организацию с требованием предоставить копию платежного поручения на перечисление Луису, так его перетак, Армстронгу с подтверждением того, что оплата получена. Иначе это просто мошенничество с использованием судебной системы