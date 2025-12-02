Сын Усольцевой сообщил, что обнаружил в квартире родителей важную деталь

Парень считает, что Усольцевы могли направиться в Монголию, а затем перебраться в Казахстан

02 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой / Фото: кадр видео Первого канала

Сын пропавшей вместе с семьей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о находке в квартире родителей и выдвинул свою, по его словам, непопулярную версию о том, куда могли отправиться его родные. Он уверен, что мама свяжется с ним, когда вокруг истории утихнет шум. Об этом он сообщил в эфире шоу "Малахов", передает ТВЦ.

Даниил отметил, что когда осматривал квартиру, не нашел паспортов родителей. Именно эта деталь заставила его по-новому взглянуть на ситуацию.

«Недавно пазл сложился… Думаю, они реально могли сбежать. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранники тем более. Настоящих паспортов я не нашел дома. Наверняка батя понимал, что их начнут искать», – рассказал он.

Баталов также заявил, что семья вряд ли уехала в Таиланд, поскольку эта страна, по его словам, никогда не нравилась его матери. Он считает, что Усольцевы могли направиться в Монголию, а затем перебраться в Казахстан.

Более двух месяцев прошло с момента таинственного исчезновения семьи Усольцевых – Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины – в красноярской тайге. 28 сентября они совершили поход к скале Буратинка, расположенной в Кутурчинском Белогорье, после чего пропали без вести.

Несмотря на широкомасштабную поисковую операцию, в которой участвовали сотни добровольцев и квалифицированных спасателей, не было обнаружено ни единой зацепки.