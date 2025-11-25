Поиски семьи Усольцевых могут возобновиться только весной
Волонтеры надеются обнаружить следы пропавшей семьи после схода снега в мае, современные технологии оказались бессильны в густой тайге
25 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
Участники поисковой операции по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре в красноярской тайге, рассчитывают возобновить активные поиски только весной следующего года. Как пояснил изданию aif.ru профессиональный альпинист и волонтер Алексей Кулеш, обнаружить какие-либо следы семьи до схода снежного покрова практически невозможно.
«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдет снег. Ну или могут случайно наткнуться в одной из пещер, что мне кажется маловероятным», – отметил поисковик.
Современные технологии, включая беспилотные летательные аппараты, оказались малоэффективны в условиях густой тайги. Как ранее объяснял эксперт по беспилотной авиации Максим Кондратьев, дроны не способны обнаружить объекты, скрытые под пологом леса.
Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропали 28 сентября во время однодневного похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Несмотря на масштабные поиски с участием более двух тысяч человек, найти какие-либо следы пропавших до сих пор не удалось.
