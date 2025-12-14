Такой день. Авария на теплосети в Барнауле и эвакуация из бийского ТРК

О главных событиях региона за 14 декабря

14 декабря 2025, 23:14, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле временно отключили отопление и горячую воду в 13 многоквартирных домах для устранения аварии на теплосети на улице Брестской. Как сообщила пресс-служба городской администрации, повреждение было выявлено еще 3 декабря, но из-за морозов ремонт отложили до наступления более благоприятной погоды. Работы на трубопроводе диаметром 200 мм начались 14 декабря. Для их проведения потребовалось ограничить подачу тепла в домах, где проживают 1070 человек.

Жители Барнаула жалуются в соцсетях на мошенников, которые рассылают горожанам в мессенджере Max сообщения от имени друзей и знакомых. Информация об этом появилась в городских сообществах в соцсетях. На телефон приходит якобы от близкого человека сообщение с интригующим текстом: "Смотри, это ты на фото?"; "Привет, ты помнишь ее?"; "Сегодня умерла…" Внутри – ссылка, ведущая не на изображение, а на скачивание вредоносного APK-файла.

В Бийске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса "Воскресенье" после обнаружения подозрительного предмета, им оказался забытый пакет с покупками. После профилактического обследования объекта и установления, что угрозы нет, торговый центр возобновил работу.