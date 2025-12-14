В 13 домах Барнаула отключили отопление из-за аварии на теплосети
Завершить восстановление сети планируется до 17:00 того же дня
В Барнауле временно отключили отопление и горячую воду в 13 многоквартирных домах для устранения аварии на теплосети на улице Брестской. Как сообщила пресс-служба городской администрации, повреждение было выявлено еще 3 декабря, но из-за морозов ремонт отложили до наступления более благоприятной погоды.
Работы на трубопроводе диаметром 200 мм начались 14 декабря. Для их проведения потребовалось ограничить подачу тепла в домах, где проживают 1070 человек. Завершить восстановление сети планируется до 17:00 того же дня.
Глава Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс отметил, что, несмотря на несколько локальных повреждений в морозы, отопительный сезон в целом проходит штатно. При этом износ трубопроводов в городе составляет 77%, что не позволяет полностью избежать аварий в пиковые периоды.
По данным ЕДДС, с начала отопительного сезона (с 15 сентября) в Барнауле зафиксировано 922 аварии на коммунальных сетях, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа повреждений на теплосетях составил 21%, на сетях ГВС – 39%. Наибольшее количество аварий пришлось на период резкого похолодания с 8 по 11 декабря, когда температура опускалась ниже -20 градусов.
14:23:04 14-12-2025
С альтернативной котельной в городе что-то не то. Где деньги и результаты работы?
18:04:28 14-12-2025
Чучмек (14:23:04 14-12-2025) С альтернативной котельной в городе что-то не то. Где деньги... что там про альтернативы и для чего?
14:23:22 14-12-2025
Еще и морозов хороших не было(((
Наверное,не выдерживают трубы бесконечно растущих новостроек. Как-то уж часто,по-моему,пишут про аварии на теплосетях и водопроводе.
14:27:23 14-12-2025
При этом износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двойные тарифы на тепло. Где деньги Зин?
16:03:19 14-12-2025
Гость (14:27:23 14-12-2025) При этом износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двой... откуда двойные тарифы то?
16:38:15 14-12-2025
Гость (16:03:19 14-12-2025) откуда двойные тарифы то?... думаете тройные?
14:35:37 14-12-2025
А власти в курсе, что износ трубопроводов в городе составляет 77 процентов? Даже страшно представить, что будет, если нагрянут сибирские морозы. Разве можно уходить в Сибири в зиму с таким износом трубопровода?
14:40:24 14-12-2025
Будем делать когда ударят морозы более 30?
16:09:16 14-12-2025
Втыкая высотки в старом городе среди малоэтажной застройки , девелоперы провоцируют аварии на сетях холодного и горячего водоснабжения, построеных в прошлом столетии. А потом прикрываются ужастиками про большой износ трубопроводов.
18:03:46 14-12-2025
Гость (16:09:16 14-12-2025) Втыкая высотки в старом городе среди малоэтажной застройки ... чем и кому грозят твои ужасы?
20:23:14 14-12-2025
Гость (16:09:16 14-12-2025) Втыкая высотки в старом городе среди малоэтажной застройки ... Где там на ул. Брестской новые высотки? Там пятиэтажки в основном.
16:27:07 14-12-2025
Ру метео Барнаул... На 21-е декабря обещает - 30...
18:06:07 14-12-2025
Гость (16:27:07 14-12-2025) Ру метео Барнаул... На 21-е декабря обещает - 30...... И?
21:18:12 14-12-2025
ОТКУДА 77% ИЗНОСА? Постоянно повышают тарифы под предлогом замены сетей. Последние 25 лет стабильно. Где новые трубы, Гросс?
22:16:15 14-12-2025
Гость (21:18:12 14-12-2025) ОТКУДА 77% ИЗНОСА? Постоянно повышают тарифы под предлогом з... Дома. Наверно, исключительно медные.