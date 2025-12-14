В 13 домах Барнаула отключили отопление из-за аварии на теплосети

Завершить восстановление сети планируется до 17:00 того же дня

14 декабря 2025, 14:17, ИА Амител

Авария на трубопроводе / Фото: barnaul.org

В Барнауле временно отключили отопление и горячую воду в 13 многоквартирных домах для устранения аварии на теплосети на улице Брестской. Как сообщила пресс-служба городской администрации, повреждение было выявлено еще 3 декабря, но из-за морозов ремонт отложили до наступления более благоприятной погоды.

Работы на трубопроводе диаметром 200 мм начались 14 декабря. Для их проведения потребовалось ограничить подачу тепла в домах, где проживают 1070 человек. Завершить восстановление сети планируется до 17:00 того же дня.

Глава Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс отметил, что, несмотря на несколько локальных повреждений в морозы, отопительный сезон в целом проходит штатно. При этом износ трубопроводов в городе составляет 77%, что не позволяет полностью избежать аварий в пиковые периоды.

По данным ЕДДС, с начала отопительного сезона (с 15 сентября) в Барнауле зафиксировано 922 аварии на коммунальных сетях, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа повреждений на теплосетях составил 21%, на сетях ГВС – 39%. Наибольшее количество аварий пришлось на период резкого похолодания с 8 по 11 декабря, когда температура опускалась ниже -20 градусов.