Барнаульцев предупредили о волне вирусных рассылок в мессенджере Max

Пользователям приходят интригующие сообщения якобы от знакомых, на самом деле – от мошенников

14 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Мессенджер, телефон/Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru

Жители Барнаула жалуются в соцсетях на мошенников, которые рассылают горожанам в мессенджере Max сообщения от имени друзей и знакомых. Информация об этом появилась в городских сообществах в соцсетях.

На телефон приходит якобы от близкого человека сообщение с интригующим текстом: "Смотри, это ты на фото?"; "Привет, ты помнишь ее?"; "Сегодня умерла…" Внутри – ссылка, ведущая не на изображение, а на скачивание вредоносного APK-файла. Его установка позволяет злоумышленникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы, ее перепиской и списком контактов для дальнейшей рассылки.

«В Mаx идет рассылка вот таких сообщений (на фото), стоит только пройти по ссылке – и твой аккаунт уже тебе не принадлежит! И я чуть на это не попалась, позвонила тому, кто это прислал, но как оказалось, она этого не делала!» – написала участница сообщества Barnaul22.

Сообщения от мошенников

Пользователи, столкнувшиеся с таким видом мошенничества, призывают никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы из чатов. Лучший способ проверить – это прямой звонок отправителю.

В Барнауле с ноября переводят в Мах всевозможные общие чаты, например, детских садов и многоквартирных домов, чаты для вызова врачей поликлиник. Whats App* стал работать со значительными сбоями.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России