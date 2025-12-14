Барнаульцев предупредили о волне вирусных рассылок в мессенджере Max
Пользователям приходят интригующие сообщения якобы от знакомых, на самом деле – от мошенников
14 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
Жители Барнаула жалуются в соцсетях на мошенников, которые рассылают горожанам в мессенджере Max сообщения от имени друзей и знакомых. Информация об этом появилась в городских сообществах в соцсетях.
На телефон приходит якобы от близкого человека сообщение с интригующим текстом: "Смотри, это ты на фото?"; "Привет, ты помнишь ее?"; "Сегодня умерла…" Внутри – ссылка, ведущая не на изображение, а на скачивание вредоносного APK-файла. Его установка позволяет злоумышленникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы, ее перепиской и списком контактов для дальнейшей рассылки.
«В Mаx идет рассылка вот таких сообщений (на фото), стоит только пройти по ссылке – и твой аккаунт уже тебе не принадлежит! И я чуть на это не попалась, позвонила тому, кто это прислал, но как оказалось, она этого не делала!» – написала участница сообщества Barnaul22.
Пользователи, столкнувшиеся с таким видом мошенничества, призывают никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы из чатов. Лучший способ проверить – это прямой звонок отправителю.
В Барнауле с ноября переводят в Мах всевозможные общие чаты, например, детских садов и многоквартирных домов, чаты для вызова врачей поликлиник. Whats App* стал работать со значительными сбоями.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
Как такое возможно? Макс - самый надёжный! В отличие от ватсапа с загнивающего враждебного Запада...
Внимательный из Б (12:09:53 14-12-2025) Как такое возможно? Макс - самый надёжный! В отличие от ватс...
Действительно, не может быть! У меня один вопрос, а в отечественном МАХе мошенники исключительно отечественные?
APK-файл - это у Андройд.
А что с Айфоном ?
Том ведь просто так не скачаешь !!!
самый безопасный . да ?
Как? Это же суперпупер защищенный мессенжер...
Самый безопасный МАКС)
Зато общение людей не выходит за пределы нашей необъятной.
Все тоже самое ..все тоже самое...и ни от чего иахик не защитит
Враги расстарались и проникли...
В понедельник напишут, это фейк
Гость (13:48:28 14-12-2025) В понедельник напишут, это фейк ...
Это в самом начале писали, что фейк. Теперь уже невозможно отрицать очевидное, т.к. сильно много обращений в правоохранительные органы, которые пытаются правильно подбирать формулировки. Пока принято писать, что в одном из НОВЫХ мессенджеров участились случаи мошеннических действий, которые нарастают опережающими темпами, что вызывает обеспокоенность...
Блин... Чож мне так не везет..??? Мошоники ни на телефон не звонят, ни в вацапе/телеграмме/махе не звонят не пишут...
ну не знаю, мне ничего такого не приходило, правда у меня и макса нет
Одно то, что у отечественного менеджера название с использованием латиницы, это уже о многом говорит((
месяца не прошло. а сколько шума было? пук такой же как с автовазом)
когда запретят?
Макс, Макс, чё ты чудо тряпочное, так подвело?
Макс хороший, пользователи плохие.
Если МАХ представляет опасность с кучей мошенников, какова цель государства, прикрутить к госуслугам (с телефона кстати уже не войти в них без мах, так же как и в налоговую через есиа), принудительное заставление детей, школ на эту гадость, чтобы у мошенников была более обширная база для преступлений?
Вообще то по аналогии, нужно ЗАПРЕТИТЬ мах, как потенциально опасный.
Гость (07:43:30 15-12-2025) Если МАХ представляет опасность с кучей мошенников, какова ц... Жирный плюс. Дьявол, кроется в деталях.
Гость (07:43:30 15-12-2025) прикрутить к госуслугам (с телефона кстати уже не войти в них без мах Зачем вы бессовестно врете? Спокойно зашел в ГУ через онлайн приложение с телефона. Никакой МАХ не предложили использовать.
Гость (08:04:58 15-12-2025) Зачем вы бессовестно врете? Спокойно зашел в ГУ через онлайн... Гость, ты чё хакер?
Гость (08:10:19 15-12-2025) Гость, ты чё хакер?... Нет. Совсем нет. Врунов не люблю. Но ты и тот, которому я указал на его вранье, все равно не поверите. Так же как и похожие на вас. Вам ложь по жизни ближе.
Гость (08:17:30 15-12-2025) Нет. Совсем нет. Врунов не люблю. Но ты и тот, которому я ук... Не ложь, а только правда и правда, даже если она горькая.
Гость (08:04:58 15-12-2025) Зачем вы бессовестно врете? Спокойно зашел в ГУ через онлайн... Месяца полтора назад, еще не планировала устанавливать МАХ, предлагалось через него заходить в ГУ.
Гость (08:45:08 15-12-2025) Месяца полтора назад, еще не планировала устанавливать МАХ, ... Сейчас специально зашел посмотреть когда установил мах. Это было 9 сентября. За это время ни одной ссылки от неизвестных, ни одного левого звонка и т.п. В приложения типа ГУ как входил ранее по пинкоду или отпечатку пальца, так и продолжаю? ЧЯДНТ?
Гость (09:01:35 15-12-2025) Сейчас специально зашел посмотреть когда установил мах. Это ... В приложения типа ГУ как входил ранее по пинкоду или отпечатку пальца, так и продолжаю? ЧЯДНТ
Когда купишь/возьмёшь другой/новый телефон, тогда и понадобится мах, речь идёт о входе в ГУ с новых устройств.
Ну или можно настроить вход в ГУ с новых устройств через TOTP, тогда мах не понадобится.
Гость (08:04:58 15-12-2025) Зачем вы бессовестно врете? Спокойно зашел в ГУ через онлайн... Если вы уже ранее пользовались ГУ с телефона, то да, можно по прежнему спокойно заходить и без мах, но при входе в ГУ с другого/нового телефона, после ввода пароля нужен будет код, который и придёт в мах. Тоже самое потребуется и при длительном неиспользовании ГУ на текущем телефоне.