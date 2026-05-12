Такой день. Подробности страшного ДТП на Чуйском тракте и новый очаг бешенства

О главных событиях региона за 12 мая

12 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для жителей, а Республика Алтай — 77-е. Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года — 636 рублей за 100 кВт·ч. В Республике Алтай на чистую зарплату можно в месяц оплатить 7972 кВт·ч, стоимость электроэнергии составляет 796 рублей за 100 кВт·ч.

Скончался мальчик, который 22 февраля пострадал в аварии, случившейся по вине пьяного водителя лесовоза. ДТП произошло на 89‑м километре трассы К‑21 Рубцовск — Угловское — Михайловское. По информации Госавтоинспекции, водитель ГАЗ‑66 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona.

На территории Алтайского края зафиксировали еще один очаг бешенства. Согласно указу губернатора, опубликованному на портале правовых актов, карантин введен в селе Усть‑Камышенка Усть‑Калманского района. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство. Населенный пункт официально признали неблагополучным по бешенству, в связи с чем на территории установили карантинные ограничения.

В Барнауле хирурги городской больницы № 5 удалили пациенту гигантскую опухоль печени весом почти пять килограммов. Сложнейшая операция длилась шесть с половиной часов, а ради спасения мужчины врачам пришлось удалить половину органа. Пациентом оказался 35-летний житель Камня-на-Оби, работающий дальнобойщиком. Во время очередного рейса мужчина почувствовал сильную боль в правом боку и в феврале обратился за медицинской помощью. Обследование показало крупное новообразование печени.

Жительница Новосибирска погибла в ДТП с фурой на 168-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае. Женщина сидела на пассажирском кресле и весь удар пришелся на нее. По словам очевидца, травмы головы были страшные. Подушка безопасности не сработала. На обочине лежала девочка, она была в сознании, в средней степени тяжести, с травмой грудной клетки.