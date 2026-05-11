Такой день. Угроза затопления в двух селах и "огненные" игры детей в лесополосе

О главных событиях региона за 11 мая

11 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Из-за дождей с 11 по 12 мая в реке Чарыш продолжится подъем уровня воды в районах сел Чарышское и Карпово-2, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Возможно затопление прибрежных территорий населенных пунктов.

51-летняя жительница Бийска перевела мошенникам почти пять миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Новоалтайске заводчица обвиняет хозяйку частного приюта Ольгу Камневу в краже собаки. Зооволонтер заявила, что женщина всегда содержала собак в плохих условиях.

Жители Барнаула пожаловались на подростков, играющих с огнем в лесополосе. По словам очевидцев, на протяжении нескольких дней между домами на улице Сиреневой, 52, и улице Ускова, 41, дети разжигают костры и взрывают пустые баллоны в лесополосе.

В Барнауле провели профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, рассказали в мэрии.