Алтайское МЧС предупредило о затоплении прибрежных территорий

Из-за дождей на реке Чарыш продолжится подъем уровня воды

11 мая 2026, 11:03, ИА Амител

Затопление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из-за дождей с 11 по 12 мая в реке Чарыш продолжится подъем уровня воды в районах сел Чарышское и Карпово-2, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Возможно затопление прибрежных территорий населенных пунктов», — указывается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по краю.

Граждан, проживающих в паводковой зоне, МЧС призывает следить за информацией о развитии ситуации.