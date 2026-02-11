Тренер московского "Спартака" объяснил, почему раньше спортсмены чаще спивались

Они были "намного выше" нынешних спортсменов, убежден Андрей Чернышов

11 февраля 2026

Слева направо: Владимир Федотов, Андрей Чернышов и Сергей Юран / "КП-Челябинск"

Новый тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов рассказал, почему, по его мнению, раньше спортсмены чаще спивались.

В интервью "КП-Челябинск" ему задали вопрос, не грозят ли проблемы с алкоголем нынешнему поколению спортсменов. По его мнению, прошлое поколение "в плане спорта было намного выше, чем наше, да и последующие".

«Были великие победы, индивидуальностей было больше. А злоупотребляли, потому что у них в жизни не было никаких перспектив. Жизнь расписана от и до. Деньги одни, квартира, машина — и все. У нас же есть чем заняться», — считает он.

На вопрос о том, задумывается ли Андрей Чернышов о своем месте в истории, тренер заявил, что ему "хочется быть в истории". «Я совершенно нормальный человек, и мне нравится быть в центре внимания, и то, что я хочу оставить след в истории, — нормально», — сказал он.

При этом Андрей Чернышов отметил, что тренер не должен быть "фанатиком". По его мнению, если постоянно думать о футболе, "можно и в психиатрическую лечебницу угодить".