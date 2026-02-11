Тренер московского "Спартака" объяснил, почему раньше спортсмены чаще спивались
Они были "намного выше" нынешних спортсменов, убежден Андрей Чернышов
11 февраля 2026, 21:00, ИА Амител
Новый тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов рассказал, почему, по его мнению, раньше спортсмены чаще спивались.
В интервью "КП-Челябинск" ему задали вопрос, не грозят ли проблемы с алкоголем нынешнему поколению спортсменов. По его мнению, прошлое поколение "в плане спорта было намного выше, чем наше, да и последующие".
«Были великие победы, индивидуальностей было больше. А злоупотребляли, потому что у них в жизни не было никаких перспектив. Жизнь расписана от и до. Деньги одни, квартира, машина — и все. У нас же есть чем заняться», — считает он.
На вопрос о том, задумывается ли Андрей Чернышов о своем месте в истории, тренер заявил, что ему "хочется быть в истории". «Я совершенно нормальный человек, и мне нравится быть в центре внимания, и то, что я хочу оставить след в истории, — нормально», — сказал он.
При этом Андрей Чернышов отметил, что тренер не должен быть "фанатиком". По его мнению, если постоянно думать о футболе, "можно и в психиатрическую лечебницу угодить".
«Есть работа — тренировки, разборы, подготовки к играм. Но если появляется свободное время, можно посвятить его чему-то другому <...> Я пытаюсь и до футболистов донести — жить только футболом нельзя», — отметил тренер.
21:44:33 11-02-2026
Все пьют просто надо вмеру. Есть выходные выпей отдохни.
21:45:36 11-02-2026
Я постоянно по выходным на пиве. В понедельник огурцом.
09:20:24 12-02-2026
зелёный и в пупырышках ?
23:25:31 11-02-2026
Просто тогда такого широкого спектра веществ не было?
🤣
08:07:30 12-02-2026
Парадоксальная мысль от пенса совковых времен - они были уровнем выше, но спивались. Во-первых, какой уровень? Чернышев, ты же типа ногомячист из промкооперации - где достижения футболистов Спартака в то время? Один раз обыграли Наполи с Марадоной в групповой стадии Еврокубка? Всё? Ну, тогда это железный повод спиться. Браво.