Вратарь сборной России Матвей Сафонов исполнил мечту мальчика из Барнаула

Как в фильме "Елки": один сказал, другой подхватил, третий передал, четвертый пересказал

03 января 2026, 13:30, ИА Амител

Сила соцсетей помогла исполнить мечту мальчика из Барнаула. Местная жительница, блогер с 50-тысячной аудиторией Ася Стоян, поделилась в соцсетях постом: ее сын Артемий "заказал" на Новый год три подарка: бутсы, волшебную полочку, как у Гарри Поттера, и автограф Матвея Сафонова – вратаря клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России.

Если первые два подарка найти было не сложно, то с автографом возникла загвоздка. Девушка решила рассказать в соцсетях о мечте сына, который играет в футбол и стоит на воротах, в надежде, что знаменитый футболист увидит видео.

Подписчики начали активно отмечать Сафонова в комментариях, и вратарь действительно это заметил – написал, что попросил Деда Мороза заехать в Париж, чтобы передать мальчику футболку с автографом. Видео расторгало мальчика до слез. В итоге ролики с новогодней историей завирусились и подарили веру в новогоднее чудо.

Напомним, в декабре Матвей Сафонов стал главным героем Межконтинентального кубка – он первым в истории турниров ФИФА отразил четыре удара подряд в серии пенальти и принес своему клубу победу. Кроме того, Матвей стал первым россиянином, который вышел на поле в финале Межконтинентального кубка. А чуть позже стало известно, что во время серии пенальти Сафонов сломал руку – и два последних удара отразил с травмой.