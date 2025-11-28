Трое суток у бывшей, а потом — тишина. В Искитиме ищут пропавшего Николая Зорина

В исчезновении мужчины слишком много вопросов

28 ноября 2025, 15:15, ИА Амител

В Новосибирской области вот уже несколько недель пытаются раскрыть загадку исчезновения 46-летнего кочегара из Искитима Николая Зорина. Мужчина бесследно пропал 14 ноября, а последние дни перед исчезновением провел в гостях у своей бывшей жены, что порождает множество вопросов, пишет "КП-Новосибирск".

"Отец исчез после того, как его попросили уйти"

Историю последних часов, когда Николая видели живым, подробно восстановил его 18-летний сын Александр. По его словам, 11 ноября они вместе поехали на такси, и по дороге отец решил зайти проведать свою бывшую супругу.

«Позже я узнал, что отец был в гостях у моей мамы и ее нового мужчины почти три дня. Утром 14 ноября, по словам мамы, они сказали отцу, что ему нужно идти домой, возвращаться на работу. Он ответил, что работает неофициально и что это неважно. Но ушел, сказав, что отправится домой. И все – после этого отец исчез», – рассказывает Александр.

Дома Николай так и не появился, а его мобильный телефон перестал отвечать. Тревогу забили лишь спустя несколько дней, когда родственники начали активные поиски.

Ситуация серьезная

Александр описывает отца как ответственного человека, который никогда не пропадал без вести. Исчезновение без предупреждения стало для семьи шоком.

Тревогу парень забил через несколько дней, когда ему позвонила тетя и спросила, где отец.

«Я объяснил, что не знаю: телефон отца к тому моменту был недоступен. И понял, что ситуация серьезная и надо действовать», – вспоминает молодой человек о разговоре с родственницей.

Парень сразу обратился в полицию, а затем вместе с братом лично обошел все места, где часто бывал его отец. Однако ни друзья, ни соседи не видели Николая.

Приметы и призыв о помощи

Для координации поисков к делу подключился отряд "ЛизаАлерт". Волонтеры распространили точные приметы пропавшего:

возраст – 46 лет;

рост – 155 см;

телосложение – нормальное;

волосы – темно-русые с проседью;

глаза – серо-зеленые.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки и светлые варежки.

Любую информацию, которая может помочь в поисках Николая Зорина, просят немедленно сообщать по круглосуточной горячей линии "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Семья надеется, что кто-то видел Николая и эта информация поможет прояснить его судьбу.

