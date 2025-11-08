Есть новые жертвы. Кто еще пропал в том же месте, где исчезли Усольцевы

Как оказалось, в тех же местах далеко не в первый раз пропадают люди

08 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае 28 сентября не перестает волновать общественность. Однако выясняется, что это далеко не единичный случай таинственной пропажи людей в данном регионе в осенний период.

Еще одним пропавшим числится отец пятерых детей из поселка Байкит, не вернувшийся с охотничьего промысла. Об этом рассказал охотник, общественный деятель и специалист по выживанию Василий Федюнин корреспонденту aif.ru.

Последний контакт с семьей был у мужчины 29 октября, он уведомил о том, что ему осталось преодолеть около десяти километров по реке Чуняткан в направлении реки Огне. Он предполагал вернуться домой 30 октября, однако после этого на связь не выходил.

Через несколько дней его охотничьи собаки самостоятельно вернулись домой. 3 ноября супруга пропавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время в поисках охотника задействованы как добровольцы, так и сотрудники МЧС. Однако сложная климатическая обстановка и труднодоступность местности значительно затрудняют проведение поисково-спасательной операции.

Согласно данным добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", только за октябрь текущего года в Красноярском крае было зарегистрировано 40 заявок на розыск пропавших людей.

В результате 24 человека были найдены живыми, также трое были обнаружены мертвыми. Судьба восьми человек остается неизвестной. В числе пропавших – трое членов семьи Усольцевых и охотник из Байкита.

Семья Усольцевых – 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина – отправились на однодневную прогулку к скале Буратинка, расположенной в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор их никто не видел.

«Поиски Усольцевых беспрецедентны по своему масштабу, особенно для Красноярского края. Это одна из самых масштабных и исключительных поисковых операций в истории "ЛизаАлерт», – сообщила представитель пресс-службы красноярского отделения отряда Серафима Чооду корреспонденту aif.ru.

В поисковой операции участвовало более 1500 человек, а суммарная дистанция, пройденная участниками поисков, превысила 4600 километров. Были использованы кинологические расчеты, дроны, тепловизоры, беспилотные летательные аппараты и даже вертолеты.

Тем не менее не было обнаружено ни палаток, ни следов костра, ни личных вещей пропавших, ни сигнала от спутниковых устройств.

Спустя полтора месяца с момента исчезновения поисковые мероприятия продолжаются, но в измененном формате: добровольцы поддерживают связь с сотрудниками следственных органов и полиции, а в зимних условиях все чаще используют беспилотные технологии.

Специалисты отмечают, что Кутурчинское Белогорье и районы, находящиеся в бассейне реки Чуняткан, являются одними из наиболее отдаленных и малонаселенных мест в России. Здесь отсутствует мобильная связь, нет автомобильных дорог, а в осенне-зимний период нередки туманы, обильные снегопады и резкие изменения температуры.

Местные жители утверждают, что "тайга не терпит пренебрежительного отношения". Даже опытные туристы и охотники могут потерять ориентировку, сорваться в ущелье или попасть под снежную лавину. А если человек не выходит на связь, его поиски могут затянуться на месяцы.

Семья Усольцевых и пропавший охотник из Байкита – лишь некоторые из множества случаев бесследного исчезновения людей в отдаленных районах Сибири. Однако существуют и положительные примеры, когда пропавшие находились живыми по прошествии нескольких месяцев и даже лет.