В Горном Алтае на пике туристического сезона продают известный парк-отель

Известный среди туристов парк-отель «Усадьба Круцких» неподалёку от посёлка Узнезя в Республике Алтай выставили на продажу. Согласно объявлению на площадке «Авито», продавец хочет выручить за него 69 млн рублей.

«Большая, и в то же время уютная территория в стиле „русской усадьбы“ оборудована беседками с видом на горы, спуском к реке Катуни. Под открытым небом расположен бассейн с системой комплексной очистки воды, русская баня из натурального кедра с камином, а также зона отдыха для гостей отеля. Для любителей пляжного волейбола оборудована специальная спортивная площадка», — говорится в объявлении.

Согласно объявлению, отель расположен в живописном месте Горного Алтая на берегу реки Катуни. На территории расположены коттеджи в альпийском стиле и отдельно стоящий дом. Все номера оборудованы мебелью, телевизором, душевой, санузлом и пожарной сигнализацией.

«Парк-отель известен широкому кругу людей, пользуется большим спросом среди посетителей и в сезон заполнен на все 100%. В комплексе есть кухня с уютным кафе. Отель одновременно готов принять до 50 человек», — дополняет продавец.