У жительницы Москвы провалился нос, потому что она часто ковыряла пальцем в нем

Непонятные ощущения в носу мучили ее около трех лет

09 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

У жительницы Москвы частично провалилась носовая перегородка – причиной стал многолетний дискомфорт, из-за которого она постоянно ковыряла нос, пытаясь убрать образующиеся корочки, пишет "Shot Проверка".

По словам девушки, непонятные ощущения в носу мучили ее около трех лет. Слизистая пересыхала, появлялись корки, которые она регулярно удаляла вручную. Со временем она заметила, что форма носа начала изменяться и он визуально уменьшается. К врачам москвичка обратилась слишком поздно – специалисты выяснили, что часть перегородки фактически исчезла.

Изначально медики предположили, что разрушение тканей может быть связано с перенесенной операцией или пластикой, однако пациентка заявила, что вмешательств не было.

Обследование показало развитие васкулита – аутоиммунного воспаления сосудистых стенок. Из-за заболевания в полости носа начали формироваться пустоты, которые постепенно заполняла кость. Сухие корочки, которые девушка все это время пыталась удалить, оказались фрагментами разрушающейся перегородки.

