Популярный антибиотик доксициклин показал неожиданный эффект на организм человека

Результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейших клинических подтверждений

06 ноября 2025, 10:40, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Антибиотик доксициклин, широко применяемый при инфекциях и кожных заболеваниях, может снижать вероятность развития шизофрении. К такому выводу пришли исследователи Эдинбургского университета совместно с учеными из Финляндии и Ирландии. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

В ходе работы специалисты проанализировали медицинские данные более чем 56 тысяч подростков, проходивших лечение в психиатрических клиниках Финляндии. Установлено, что среди тех, кто принимал доксициклин, риск развития шизофрении во взрослом возрасте был на 30–35% ниже по сравнению с пациентами, использовавшими другие антибиотики. Эффект сохранялся даже после учета сопутствующих факторов, включая причины назначения препарата и наличие других заболеваний.

Исследователи связывают защитное действие лекарства с его противовоспалительными свойствами и возможным влиянием на процесс так называемой "синаптической обрезки" – естественного сокращения избыточных нейронных связей в мозге. Нарушения этого процесса, по мнению ученых, могут приводить к когнитивным и психотическим расстройствам.

Авторы подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейших клинических подтверждений, однако открывают перспективу использования противовоспалительных средств в профилактике тяжелых психических заболеваний.

