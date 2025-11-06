Популярный антибиотик доксициклин показал неожиданный эффект на организм человека
Результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейших клинических подтверждений
06 ноября 2025, 10:40, ИА Амител
Антибиотик доксициклин, широко применяемый при инфекциях и кожных заболеваниях, может снижать вероятность развития шизофрении. К такому выводу пришли исследователи Эдинбургского университета совместно с учеными из Финляндии и Ирландии. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.
В ходе работы специалисты проанализировали медицинские данные более чем 56 тысяч подростков, проходивших лечение в психиатрических клиниках Финляндии. Установлено, что среди тех, кто принимал доксициклин, риск развития шизофрении во взрослом возрасте был на 30–35% ниже по сравнению с пациентами, использовавшими другие антибиотики. Эффект сохранялся даже после учета сопутствующих факторов, включая причины назначения препарата и наличие других заболеваний.
Исследователи связывают защитное действие лекарства с его противовоспалительными свойствами и возможным влиянием на процесс так называемой "синаптической обрезки" – естественного сокращения избыточных нейронных связей в мозге. Нарушения этого процесса, по мнению ученых, могут приводить к когнитивным и психотическим расстройствам.
Авторы подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер и требуют дальнейших клинических подтверждений, однако открывают перспективу использования противовоспалительных средств в профилактике тяжелых психических заболеваний.
Ранее сообщалось, что в России вступят в силу новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников ряда профессий, которые позволят работодателям направлять сотрудников на обследование в психиатрический стационар без заключения врача.
10:50:42 06-11-2025
Все на доксициклин!
10:56:10 06-11-2025
Гость (10:50:42 06-11-2025) Все на доксициклин! ... Все ушло в ГД.
Вам - подорожник. Самозаготовка.
11:09:28 06-11-2025
Musik (10:56:10 06-11-2025) Все ушло в ГД. Вам - подорожник. Самозаготовка....
Им уже поздно
10:50:44 06-11-2025
Да неужто? Срочно выдайте этот доксициклин всему Минздраву и сотрудникам поликлиники 14 !
10:57:52 06-11-2025
"56 тысяч подростков, проходивших лечение в психиатрических клиниках Финляндии." - это у них столько не нормальных? Или это для сбора денег?
10:58:20 06-11-2025
А разве шиза это плохо в нашей реальности? В самый раз, по-моему.
11:37:20 06-11-2025
Гость (10:58:20 06-11-2025) А разве шиза это плохо в нашей реальности? В самый раз, по-м... Не переживайте! В нашем регионе этот препарат явно не принимают)))
11:46:54 06-11-2025
Вообще словосочетание "популярный антибиотик" уже звучит нездорово. Хотя с учетом того, что наши граждане имеют привычку кушать антибиотники по любому поводу, видимо, им он от шизофрении не помогает)
12:48:42 06-11-2025
Гость (11:46:54 06-11-2025) Вообще словосочетание "популярный антибиотик" уже звучит нез... Популярный антибиотик - это водка.
13:06:10 06-11-2025
Доксициклин это гольный ЯД
14:39:29 06-11-2025
Виктор Палыч- вот был популярный Антибиотик.