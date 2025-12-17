Ученик автошколы в Москве жестоко изрезал инструктора
Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии
17 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
В Москве учащийся автошколы совершил нападение с ножом на своего инструктора, в результате чего педагог был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьезными ранениями брюшной полости и грудной клетки, сообщает Mash.
Конфликт произошел накануне вечером, когда разгневанный ученик обвинил 41-летнего инструктора по вождению Анатолия Б. в том, что из-за него провалил экзамен в ГИБДД. В ходе возникшей ссоры ученик нанес учителю два ножевых ранения, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был немедленно доставлен в больницу и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. По отзывам других учеников, Анатолий является уравновешенным и высококвалифицированным специалистом.
Злоумышленник был задержан правоохранительными органами в тот же день.
17:37:53 17-12-2025
Чё они там курят , эти москвичи
17:58:48 17-12-2025
Гость (17:37:53 17-12-2025) Чё они там курят , эти москвичи ... Этот москвич очень плохо говорит по-русски
08:35:51 18-12-2025
Гость (17:58:48 17-12-2025) Этот москвич очень плохо говорит по-русски... Накануне вечером недовольный мужчина обвинил 41-летнего автоучителя Анатолия Б. в своей неудаче на экзамене в ГАИ. Завязался конфликт, в ходе которого ученик дважды ударил педагога ножом. После — скрылся с места преступления.
Напавший на инструктора с ножом Андрей К. трижды провалил экзамен в ГАИ — на последней попытке он завалил заезд в "гараж" задним ходом.
30-летний Андрей мечтал о машине 10 лет — мониторил авторынок в родном Белгороде и Москве. Был фанатом старых американских авто 70-х годов, активно обсуждал на автофорумах расположение камер и постов ГАИ.
Думаешь он к 30-годам не выучил русский? Как же он служил в очистке ? (с) ЗАЧЕРКНУТО
08:17:57 18-12-2025
Такому уже никогда нельзя выдавать права
08:36:22 18-12-2025
Гость (08:17:57 18-12-2025) Такому уже никогда нельзя выдавать права... Это да на учет к психиатру и прощай права.
10:17:04 18-12-2025
Если абстрагироваться от конкретной ситуации, то можно увидеть тенденцию: плата за обучение повышается, а качественных навыков преподаватели не обеспечивают. Возможно, для того, чтобы «срубить бабло» ещё раз, за повторный курс обучения.
12:48:17 18-12-2025
Гость (10:17:04 18-12-2025) Если абстрагироваться от конкретной ситуации, то можно увиде... К сожалению, тут все субъективно. Многих учащихся лучше бы вообще до руля не допускать , может и этот такой же