Ученик автошколы в Москве жестоко изрезал инструктора

Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

17 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве учащийся автошколы совершил нападение с ножом на своего инструктора, в результате чего педагог был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьезными ранениями брюшной полости и грудной клетки, сообщает Mash.

Конфликт произошел накануне вечером, когда разгневанный ученик обвинил 41-летнего инструктора по вождению Анатолия Б. в том, что из-за него провалил экзамен в ГИБДД. В ходе возникшей ссоры ученик нанес учителю два ножевых ранения, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. По отзывам других учеников, Анатолий является уравновешенным и высококвалифицированным специалистом.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами в тот же день.