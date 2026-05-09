Ученый рассказал, к чему приводит пересмотр исторических событий о Второй мировой войне

Подобные процессы разрушают общую историческую память

09 мая 2026, 13:38, ИА Амител

Мемориал Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Попытки пересмотра истории Второй мировой войны, которые предпринимаются в ряде западных стран, могут привести к серьезным деструктивным последствиям. Об этом РИА Новости заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.

По мнению Аристова, пересмотр исторических фактов направлен на преуменьшение роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении мира.

«Пересмотр фактов направлен на замалчивание и преуменьшение роли наших предков в освобождении мира от нацизма, что является недопустимым искажением исторической правды», — отметил ученый.

Кроме того, специалист считает, что подобные процессы разрушают общую историческую память, которая долгое время объединяла Россию и европейские страны.

«Память о Второй мировой войне долгое время была тем фундаментом, который нас объединял. Когда эта основа разрушается, возможностей для диалога становится все меньше, а без наличия общих коллективных воспоминаний в исторической памяти крайне сложно, если не невозможно, выстраивать устойчивое совместное настоящее и будущее», — заявил Станислав Аристов.

Отвечая на вопрос о значении День Победы, историк отметил, что для него эта дата выходит далеко за рамки обычного государственного праздника.

«Как специалист по истории национал-социализма и системы нацистских концентрационных лагерей я, возможно, острее многих осознаю, какого именно врага сокрушил советский народ», — сказал он.

По словам Аристова, 9 мая остается днем памяти о подвиге и огромной жертве поколения победителей.

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