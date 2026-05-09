Ученый рассказал, к чему приводит пересмотр исторических событий о Второй мировой войне
Подобные процессы разрушают общую историческую память
09 мая 2026, 13:38, ИА Амител
Попытки пересмотра истории Второй мировой войны, которые предпринимаются в ряде западных стран, могут привести к серьезным деструктивным последствиям. Об этом РИА Новости заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.
По мнению Аристова, пересмотр исторических фактов направлен на преуменьшение роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении мира.
«Пересмотр фактов направлен на замалчивание и преуменьшение роли наших предков в освобождении мира от нацизма, что является недопустимым искажением исторической правды», — отметил ученый.
Кроме того, специалист считает, что подобные процессы разрушают общую историческую память, которая долгое время объединяла Россию и европейские страны.
«Память о Второй мировой войне долгое время была тем фундаментом, который нас объединял. Когда эта основа разрушается, возможностей для диалога становится все меньше, а без наличия общих коллективных воспоминаний в исторической памяти крайне сложно, если не невозможно, выстраивать устойчивое совместное настоящее и будущее», — заявил Станислав Аристов.
Отвечая на вопрос о значении День Победы, историк отметил, что для него эта дата выходит далеко за рамки обычного государственного праздника.
«Как специалист по истории национал-социализма и системы нацистских концентрационных лагерей я, возможно, острее многих осознаю, какого именно врага сокрушил советский народ», — сказал он.
По словам Аристова, 9 мая остается днем памяти о подвиге и огромной жертве поколения победителей.
Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
14:15:49 09-05-2026
Да никто не преуменьшает значение в победе Советского народа. Количество погибших запредельное. Да, битва за Сталинград была поворотным моментом. Но как то замалчивается значение лендлиза. Мой дед рассказывал, что в первый год ели тушенку исключительно американскую. Количество поставленной техники от запада. Да миллион полушубков из Монголии. Это была коллективная победа. Да, потери СССР были самыми внушительными, вклад самым значительным. Но забывают, что это восточный фронт. А был еще западный, была африка. Был дальний восток. Япония могла прыгнуть на приморье, и пришлось бы усилять присутствие войск на нашем востоке, что ослабило бы наше западное направление. Но ее сдерживали США. Давайте будем объективны. Мой друг учился в США, никто не отрицает огромный вклад в победе Советского союза.
17:54:11 09-05-2026
Пузырек (14:15:49 09-05-2026) Да никто не преуменьшает значение в победе Советского народа... Почитайте спецлитературу. Ленд -лиз дал нам 5-7 % продукции, за которую мы рассчитывались золотишком.Значение ленд-лиза важное, особенно, в 1942 году, но преувеличивать его не стО ит. Да за него и рассчитались все до рубля, до доллара в постсоветское время.ЗАпадники лихо шли ио Африке, неплохо воевали в Китае, но когда в декабре 1944 года они пошли в Арденны, их там заперли фашисты так, что Черчилль был вынужден обратиться к Сталину с просьбой начать наступление на Восточном фронте, чтоб на себя принять часть немецких войсх из Арденн. При этом надо помнить, что англосаксы с пендосами открыли второй фронт только 4 июня 1944 года. Эти вояки через полгода обратились к Советам за помощью.Наверно, не надо было им помогать.
20:45:56 09-05-2026
Горожанин. (17:54:11 09-05-2026) Почитайте спецлитературу. Ленд -лиз дал нам 5-7 % продукции,... Вы начинаете врать с даты высадки. Дальше уже неинтересно. Она была 6 июня, т.е. Вы вообще не в теме. А уж про плату за лендлиз - ну это смешно, там оплатили процентов 3-4. Вот такие Мединские и пишут учебники
Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты[59] 11 400 более 7000 125 655 14.6 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000 6564 105 251 17,6 %
Автомашины 427 284 5232 265 600 163 %
Локомотивы 1977 4 825 240 %
Мотоциклы 35 170 1721 27 216 136 %
16:12:07 10-05-2026
Гость (20:45:56 09-05-2026) Вы начинаете врать с даты высадки. Дальше уже неинтересно. О... Гость! Почитай переписку Сталина с Рузвельтом, Черчиллем, Труменом и Эттли Обращение Черчилля в первом томе.Страницу не помню.Сам найдешь, если правда тебе интересна. В декабре их немцы заперли в Арденнах.Я нигде не писал, что высадка началась в декабре.Она началась 6 июня 1944 года. А уже в декабре Черчилль обратился к Сталину. И будьте спокойней. Мы же ведем не дискуссию, а обмен знаниями.Может кто-то и напишет неточные сведения, но Вы тоже не светоч по истории. Таких светочей по истории я начитался , начиная с 1956 года, могу вам перечислить, начиная с Никиты Сергеевича и т.д.. Трактовку сталинского времени нам давали 4 раза разную. И это история ?История -это факты, а трактовка зависит от политической ситуации. К сожалению. Или вы совсем молодой, не знаете, как изучали историю в школах в конце 50-х, в ВУЗах - в шестидесятых и семидесятых, а уж что начали писать про советское время в конце 80-х и 90-х, это вообще было дико читать.Ещё раз повторяю, что здесь мы обмениваемся своими мнениями и знаниями, которые получили из разных источников.А далее буду анализировать и искать данные по количественным поставкам. С Днём Великой Победы Советского народа над сворой европейских государств в главе с гитлеровской Германией!
20:47:37 09-05-2026
Горожанин. (17:54:11 09-05-2026) Почитайте спецлитературу. Ленд -лиз дал нам 5-7 % продукции,... Объём американских поставок по ленд-лизу составил около 10,8 млрд $. Согласно закону о ленд-лизе, оплате подлежала только уцелевшая в ходе войны техника; для согласования итоговой суммы сразу по окончании войны начались советско-американские переговоры. В США изначально было рассчитано, что сумма, подлежащая оплате, за уцелевшую гражданскую технику и оборудование, с учётом их износа, составляет 2,6 млрд $, для переговоров эта сумма была снижена вдвое, до 1,3 млрд $[76][77][78]. На переговорах 1948 года советские представители согласились выплатить лишь 170 млн $ и встретили предсказуемый отказ американской стороны. Переговоры 1949 года тоже ни к чему не привели (советская сторона увеличила предлагаемую сумму до 200 млн $ с рассрочкой на 50 лет, американская — снизила до 1 млрд $ с рассрочкой на 30 лет). В 1951 году американцы дважды снижали сумму платежа, которая стала равняться 800 млн $, однако советская сторона соглашалась уплатить только 300 млн $[79]. По мнению советского правительства, расчёт должен был вестись не в соответствии с реальной задолженностью, а на основе прецедента. Этим прецедентом должны были стать пропорции при определении долга между США и Великобританией, которые были закреплены ещё в марте 1946 года. В результате США согласились с предложениями СССР[источник не указан 2463 дня].
20:48:24 09-05-2026
Горожанин. (17:54:11 09-05-2026) Почитайте спецлитературу. Ленд -лиз дал нам 5-7 % продукции,... Парируйте. А не голословно утверждайте
20:53:04 09-05-2026
Горожанин. (17:54:11 09-05-2026) Почитайте спецлитературу. Ленд -лиз дал нам 5-7 % продукции,... Без лендлиза армия сдохла бы от истощения.
14:27:44 09-05-2026
Все забывают, что СССР вошел в войну с кавалерией под командовнием Буденого против танков Гудериана. Слава богу быстро поняли, что первая мировая война отличается от второй мировой. Но сколько на этом потеряли жизней - уму непостижимо. Германия из праха 1-го года выстроила самую мощную, оборудованную армию в мире на момент 39-го года. За 19 лет!!!! При том, что Версальский мир унизил ее. Кто-то, по-моему из французских генералов, прочитав проект Версальского мира воскликнул, да это не мирный договор, это отложенная вторая война, гораздо более зубодробительная. Как в воду глядел
14:38:40 09-05-2026
Пузырек (14:27:44 09-05-2026) Все забывают, что СССР вошел в войну с кавалерией под команд... Вы 1941 тушенка пендоская? Ох и врал твой дед!
20:55:21 09-05-2026
Внимательный из Б (14:38:40 09-05-2026) Вы 1941 тушенка пендоская? Ох и врал твой дед!... С августа или октября
15:55:23 09-05-2026
Пузырек (14:27:44 09-05-2026) Все забывают, что СССР вошел в войну с кавалерией под команд... Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, против 4 000 фашистских. Про 19 лет вообще не понятно.
20:54:50 09-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Непонятливому. Да. Тушенки у СССР не было. Ели тушенку из США. Может Канады, Австрали. СССРовской он не видел
21:46:03 09-05-2026
Пузырек (20:54:50 09-05-2026) Непонятливому. Да. Тушенки у СССР не было. Ели тушенку из СШ... Вам имя старший лейтенант Колобанов о чем нибудь говорит. Это про кавалерию в СССР.
22:47:26 09-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Скажите еще, что Рокоссовскому не выбивали зубы на лубянке?
12:33:39 10-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Буденый был очень против оснащения армии техникой, считал, что на конях с саблями наша армия победит всех. И очень тормозил этим со своими соратниками. Так что 2000танков это ещё хорошо, что продавили их производство. И горели они как спички. Да уж. Людей нашим правителям ни в какие времена на жалко было людей.
19:55:51 10-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про...
И поэтому до 43 года СССР только и мог, что отступать? Видимо не в танках было дело
14:46:17 09-05-2026
Минусаторы. А в чем я неправ?
14:50:59 09-05-2026
Ну и в принципе у нас историю переписывают чаще. Мне 46 лет. Мой старший брат учился по одним учебникам, я по другим, мои дети по третьим. Ну и кто переписывает
22:53:12 09-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Рокоссовский - один из талантлевишик полководцев, на мой взгляд. Со стороны СССР. Черняховский и Ватутин еще. Многие, кидали людей со словами : бабы еще нарожают. Да, это была война, но сравните потери по полкодцам.
23:58:37 09-05-2026
Пузырек (14:50:59 09-05-2026) Ну и в принципе у нас историю переписывают чаще. Мне 46 лет.... А как часто переписывают Википедию. Я вот часто захожу читаю. Ну прям на глазах. Сотни фактов. Ну такая помойка стала. Особенно меня вот прям до смеха когда пишут-" Но по данным агенства Медуза" Или как пишет радио свобода. Ну правда. Вот почему никто не думает. Что люди в будущем изобретут машину времени. Сами слетают в прошлое и по тихому всё проверят. Почему никто не принимает в расчёт, что эффективность полиграфов сейчас 98-99 процентов. А не так как Хилари Клинтон всё хвастается столкнувшись с полиграфом в 70. С эффективностью чуть больше 60. Что полиграф это ничто. Вот сам этот факт говорит об ней всё. И всё в открытом доступе. Я не знаю. Потонете как Содом и Гомора. Ещё этот остров Эпштейна. Не пора заднюю то включать. Не далеко зашли?
22:31:04 09-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Вы реально иноагент. Гудериан со своей техникой гонял армию в 5 раз больше. У Вас что в голове. Пропаганда
22:45:47 09-05-2026
Внимательный из Б (15:55:23 09-05-2026) Вот же трепло! На 22 -е июня у ссср было 20 000 танков, про... Смени ник. И как гудериан с 4000 танками гонялся за нашими 20000 тысячями, внимательный Вы наш. Или у нас трусливые солдаты были
06:37:28 10-05-2026
Пузырек (22:45:47 09-05-2026) Смени ник. И как гудериан с 4000 танками гонялся за нашими 2... гугл в помощь.
07:04:25 10-05-2026
Переписывание истории - это когда в питере (Ленинграде) вешают памятные доски нацистским преступникам, участвовавшим в блокаде города...
09:43:09 10-05-2026
10 миллиардов американских долларов и 27 миллионов жизней советских людей,из них почти две трети мирных жителей.Кое кто оценивает,прикидывает и выбирает.
19:16:17 10-05-2026
Вася (21:46:03 09-05-2026) Вам имя старший лейтенант Колобанов о чем нибудь говорит. Эт... А Курт Книпсель Вам что-то говорит? Вы бредите в своем придуманном Мединским мире