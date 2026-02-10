Учителей в школах предложили лучше готовить к работе с трудными подростками

По мнению сенаторов, педагоги должны раньше замечать проблемы в классе и травлю

10 февраля 2026, 16:05, ИА Амител

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

В учебных программах колледжей и университетов, ориентированных на подготовку педагогов, предлагается углубить обучение навыкам взаимодействия с детьми и подростками, имеющими поведенческие трудности. Об этом сообщила сенатор Наталия Косихина. Согласно ее мнению, будущим педагогам необходимо осваивать умение своевременно выявлять конфликты и случаи травли, чтобы предотвратить развитие ситуации в тяжелые последствия.

Сенатор подчеркнула, что в предупреждении школьных разногласий задействованы как образовательное учреждение, так и семьи учеников, при этом основная ответственность лежит на плечах классного наставника. Косихина также одобрила предложение фиксировать инциденты в школьных конфликтах в отдельных регистрах.