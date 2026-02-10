Учителей в школах предложили лучше готовить к работе с трудными подростками
По мнению сенаторов, педагоги должны раньше замечать проблемы в классе и травлю
10 февраля 2026, 16:05, ИА Амител
В учебных программах колледжей и университетов, ориентированных на подготовку педагогов, предлагается углубить обучение навыкам взаимодействия с детьми и подростками, имеющими поведенческие трудности. Об этом сообщила сенатор Наталия Косихина. Согласно ее мнению, будущим педагогам необходимо осваивать умение своевременно выявлять конфликты и случаи травли, чтобы предотвратить развитие ситуации в тяжелые последствия.
Сенатор подчеркнула, что в предупреждении школьных разногласий задействованы как образовательное учреждение, так и семьи учеников, при этом основная ответственность лежит на плечах классного наставника. Косихина также одобрила предложение фиксировать инциденты в школьных конфликтах в отдельных регистрах.
16:12:21 10-02-2026
Лучше готовить родителей трудных подростков. Доходчиво им объяснить, что именно ОНИ несут ответственность за своих недоумков. А ни как не учителя и школа.
09:59:52 11-02-2026
Гость (16:12:21 10-02-2026) Лучше готовить родителей трудных подростков. Доходчиво им об... Правильно: но готовить родителей должны не учителя, а директора школ и чиновники из Министерства образования РФ и прочих подобных конторок. А то опять свешают всё на учителей.
17:56:06 10-02-2026
Трудный подросток должен учиться в спецшколе.
18:04:49 10-02-2026
Ну-ну...
19:42:51 10-02-2026
Закрыли спецшколы и школы рабочей молодежи, вечерние школы. ПТУ - куда теперь трудным подросткам? А учителя вместо того чтобы уделять внимание тем, кто хочет, может учится, должны отвлекаться на шалопаев и балбесов....
21:18:33 10-02-2026
Вы ещё не поняли!?
Не должны наши дети учиться!!!
Уже все они в открытую говорят и законы принимают, о том что знания это зло!...
А вы все заладили - родители должны... учителей не трогайте... спецшколы...
10:49:17 11-02-2026
Гость (21:18:33 10-02-2026) Вы ещё не поняли!? Не должны наши дети учиться!!! Уж... А зачем такому учиться в обычной школе? Что бы он не просто отравлял всем жизнь, а делал это грамотно, тренируясь на подопытном материале в классе?
01:27:38 11-02-2026
их нужно высылать в спец-интернаты как было при СССР или в кадетский
10:45:47 11-02-2026
Ну научат выявлять и что? Нужно конкретную правовую базу иметь, подтверждающую права и обязанности разных сторон, а не нынешнее расплывчатое правовое пятно. Процедуры, которые можно использовать в процессе решения проблем. И вот тогда уже учить работников школ выявлению конфликтов, способам решения, определения степени ответственности и привлечения к ней, если мягким, человеческим способом решить не удается. А если только научить замечать признаки конфликта... ну и что, это хамло пошлет куда подальше и ничего ему действенное не сделаешь при нынешнем раскладе.
11:05:42 11-02-2026
Тогда кроме педа, надо обязать желающих стать учителями заканчивать и юрфак.