Самым непопулярным для отпуска оказался март

01 ноября 2026, 15:10, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Каждый четвертый барнаулец (27%) отдает предпочтение отдыху в июле, показали результаты исследования SuperJob. На втором месте оказался август с 24% голосов, а тройку лидеров замыкает сентябрь (19%). В 2027 году именно в эти месяцы размер отпускных будет максимальным.

Значительно реже жители Барнаула выбирают июнь (11%) и май (9%). Самым непопулярным временем для отпуска стал март, который набрал менее 1% голосов.

"Зарабатывающие до 100 тыс. рублей чаще для отдыха рассматривают май (13%) и июль (29%), а те, кто получает больше, чаще отдают предпочтение сентябрю (20%). Сторонников декабрьского отпуска больше среди горожан с доходом от 100 до 150 тыс. рублей (6%)", — показал опрос.

Женщины чаще планируют поездки на июль и май, тогда как мужчины делают выбор в пользу августа и июня.

Возраст также играет роль в планировании. Респонденты от 35 до 45 лет чаще отдыхают в июне (14%) и июле (30%), опережая по этим показателям как молодежь (9% и 27%), так и старшее поколение (8% и 23%). При этом горожане старше 45 лет больше любят проводить отпуска в августе (25%) и сентябре (23%).

Критерии выбора месяца для отдыха

Главным критерием при выборе времени для отпуска для 28% участников опроса стала хорошая погода. Для 20% решающим фактором оказался семейный график — отпуск второй половины и школьные каникулы детей. 14% ориентируются только на личные желания, 10% — на лояльность руководства и невысокую загруженность на работе, а 6% — на наличие накоплений.

Остальные респонденты принимают во внимание цены и наличие билетов, личные дела (по 2%) или усталость, стремясь избежать выгорания (1%).