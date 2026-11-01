Для приготовления необходимо выбирать исключительно свежую икру и приступать к засолке сразу после ее извлечения из рыбы

01 ноября 2026, 07:36, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Неправильная засолка икры в домашних условиях может привести к порче продукта и пищевому отравлению. Особую опасность представляют нарушения технологии приготовления и хранения деликатеса. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

"Домашняя засолка икры — рискованный процесс, потому что без промышленной обработки и консервантов, используемых на производстве, легко допустить ошибки, которые приведут к порче продукта и отравлению", — обращает внимание эксперт.

По словам специалиста, для приготовления необходимо выбирать исключительно свежую икру и приступать к засолке сразу после ее извлечения из рыбы. Икринки должны оставаться плотными и неповрежденными, а окружающие их пленки — целыми. При извлечении важно не задеть желчный пузырь, поскольку попавшая желчь придаст продукту горечь, от которой невозможно избавиться с помощью соли.

Перед приготовлением икру следует тщательно промыть холодной кипяченой или фильтрованной водой, удалив пленки и следы крови. Затем подготовленные икринки помещают в предварительно охлажденный солевой раствор — тузлук.

Эксперт предупреждает, что чрезмерная концентрация соли и длительная выдержка в рассоле сделают деликатес жестким. В то же время недостаточно крепкий раствор и слишком короткая засолка не обеспечат необходимого консервирующего действия.

"При засолке не используйте специи, уксус, лимонный сок, пряные травы, так как они могут ухудшать вкус, изменять кислотность среды, что непредсказуемо влияет на безопасность. Для надежной консервации лучше использовать только соль — основной консервант при засолке икры, именно она подавляет рост бактерий и позволяет хранить продукт", — подчеркивает она.

Готовую домашнюю икру Мясникова рекомендует держать в холодильнике не дольше трех–семи дней. Если продукт необходимо сохранить на более продолжительный срок, его лучше заморозить.

Признаками порчи могут стать неприятный гнилостный или прогорклый запах, изменение цвета и появление пузырьков на поверхности. Употреблять такую икру нельзя — ее необходимо выбросить.