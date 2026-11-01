Родители Евгении Бейли были одними из первых русских, прибывших в Калифорнию

01 ноября 2026, 13:50, ИА Амител

Старость / Изображение сгенерировано с помощью Giga Chat

Одна из старейших представительниц русской диаспоры в США, Евгения Бейли, отмечает в воскресенье 103-й день рождения. Ее родители, Мария и Павел Никоненко, приехали в Америку более века назад. Об этом пишет РИА Новости.

Бейли появилась на свет в США в 1920-х годах. Ее родители вошли в число первых 526 русских, которые 1 июля 1923 года прибыли в Калифорнию на американском корабле "Мерритт". Это произошло ровно за четыре месяца до рождения Евгении.

"[Я праздную день рождения] 1 ноября. Он пройдет в тесном кругу... Всех людей моего возраста, с которыми я росла, больше нет рядом. Я последняя из них. Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех", — рассказала Бейли.

Она также предположила, что в настоящее время является самой возрастной представительницей русской диаспоры в Соединенных Штатах. Несмотря на солидный возраст, Бейли чувствует себя хорошо. Она благодарна за возможность продолжать заниматься любимыми увлечениями — садоводством, музыкой, чтением книг и просмотром познавательных передач.

"На мой день рождения приедет моя крестница, она заглянет в ресторан русской кухни и принесет русские блюда. Я действительно с нетерпением жду этого... Она принесет борщ, пирог с грибами и котлеты, которые я люблю", — поделилась Бейли.

Долгожительница добавила, что отпразднует свой день рождения в узком семейном кругу вместе с сыном и крестницей.