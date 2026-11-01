Гости города используют съем во время длительного осеннего отдыха

01 ноября 2026, 11:40, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

В Барнауле спрос на посуточную аренду жилья для длительных поездок вырос на 20%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на "Авито Путешествия".

По данным специалистов, всего в России на квартиры приходится 94% бронирований, на загородное жилье — 6%. Эксперты рассматривали аренду жилья для путешествий от четырех ночей в октябре и ноябре этого года.

Средний срок аренды квартиры для длительного путешествия составляет семь дней, такое жилье обычно выбирают двое путешественников. В структуре спроса на этот формат лидируют однокомнатные квартиры (44%), студии (30%) и двухкомнатные варианты (22%). Средняя стоимость посуточной аренды составляет 3400 рублей, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно за 3 тыс. рублей в сутки.

На частные дома и коттеджи в этом сегменте приходится 89% всех бронирований. Третье место по востребованности заняли гостевые дома, доля которых увеличилась втрое. Такие объекты арендуют в среднем на шесть дней для компании из четырех человек по средней цене 7900 рублей в сутки. Самыми бюджетными вариантами остаются дачи (5500 рублей) и гостевые дома (6400 рублей).