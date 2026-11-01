В Барнауле спрос на посуточную аренду жилья для поездок вырос на 20%
Гости города используют съем во время длительного осеннего отдыха
01 ноября 2026, 11:40, ИА Амител
В Барнауле спрос на посуточную аренду жилья для длительных поездок вырос на 20%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на "Авито Путешествия".
По данным специалистов, всего в России на квартиры приходится 94% бронирований, на загородное жилье — 6%. Эксперты рассматривали аренду жилья для путешествий от четырех ночей в октябре и ноябре этого года.
Средний срок аренды квартиры для длительного путешествия составляет семь дней, такое жилье обычно выбирают двое путешественников. В структуре спроса на этот формат лидируют однокомнатные квартиры (44%), студии (30%) и двухкомнатные варианты (22%). Средняя стоимость посуточной аренды составляет 3400 рублей, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно за 3 тыс. рублей в сутки.
На частные дома и коттеджи в этом сегменте приходится 89% всех бронирований. Третье место по востребованности заняли гостевые дома, доля которых увеличилась втрое. Такие объекты арендуют в среднем на шесть дней для компании из четырех человек по средней цене 7900 рублей в сутки. Самыми бюджетными вариантами остаются дачи (5500 рублей) и гостевые дома (6400 рублей).
"Длительные осенние поездки становятся разнообразнее: спрос распределяется как между крупными культурными центрами и курортами, так и между небольшими городами и загородными локациями. Различаются и сценарии отдыха: для поездок вдвоем на неделю чаще выбирают квартиры, а для компаний от четырех человек — загородные дома", — отметила коммерческий директор "Авито Путешествий" Владислава Сакина.
15:21:59 01-11-2026
какой отдых? лечится все сюда едут, зубы, хрусталики, косметические операции и пр, и пр. и пр. в крае только в Барнауле нормальные услуги можно получить врачебные
22:23:30 01-11-2026
Гость (15:21:59 01-11-2026) какой отдых? лечится все сюда едут, зубы, хрусталики, космет... Да, многие жители края снимают жильё, чтобы получить медпомощь в Барнауле. Больной человек по 8 часов туда и 8 обратно каждый день не сможет ездить, поэтому арендуют квартиры посуточно. Даже если рожают, как трёхдневного ребенка везти за сотни километров в деревню, только мозги ему стрясти.