Два человека пострадали в массовом ДТП с шестью машинами в Барнауле
Двум водителям понадобилась медицинская помощь
01 ноября 2026, 09:10, ИА Амител
В Барнауле на улице Северо-Западной, в районе дома № 214, вечером 31 октября произошло массовое ДТП с участием шести легковых машинам. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Водитель Toyota Land Cruiser Prado, женщина 1958 года рождения, двигалась по улице Солнцева по второстепенной дороге. При выезде на главную она не уступила дорогу Subaru Legacy под управлением мужчины 1995 года рождения. Произошло столкновение.
После удара Toyota наехала на четыре припаркованных автомобиля: две Toyota Corolla, Chevrolet Niva и Toyota Mark X. Водителей этих машин в момент ДТП в салонах не было, они не пострадали.
Водителям Toyota и Subaru оказана медицинская помощь. Проводится проверка.
09:17:33 01-11-2026
бабке пешком ходить надо
10:50:52 01-11-2026
Гость (09:17:33 01-11-2026) бабке пешком ходить надо...
Хотя бы спросили у неё, по каким понятиям(ПДД) она выезжала с Солнцева на С-Западную, как с главной дороги на второстепенную...
20:03:03 01-11-2026
Гость (10:50:52 01-11-2026) Хотя бы спросили у неё, по каким понятиям(ПДД) она выезж... А смысл? 99% ответ будет не заметила, не увидела. В 68 с хорошим опытом водилы косячат, а тут навряд ли профи.
11:00:41 01-11-2026
Хуже нет бабы на джипе. Наглые
19:58:58 01-11-2026
Гость (11:00:41 01-11-2026) Хуже нет бабы на джипе. Наглые... Есть, бабка на джЫпе)), еще легаси мог не высоко лететь, что естественно не оправдывает выезд со второстепенной.
11:50:21 01-11-2026
Бывает когда не видит, но считающих, что все при их выезде на главную должны тормозить или взлетать становится с каждым днём всё больше. Незамутненные разумом "трудно что ли", им же нужно ехать
15:24:54 01-11-2026
Гость (11:50:21 01-11-2026) Бывает когда не видит, но считающих, что все при их выезде н... тут уже старая!! 60+!!! уже все, откаталась, почему-то никто не подумал о неспособности водить в таком возрасте и не позаботился
14:15:56 01-11-2026
Королеве нужно было ехать, и всё тут. Холопы стоять!
15:23:54 01-11-2026
почему такие старые женщины за рулет? ужи и глаза не видят и голова не работает- тут вот вся симптоматика на лицо. и вряд-ли ДСАГО есть у нее, короче, глупости вселенской гимн
17:57:27 01-11-2026
Бог ты мой, а мужики , все как один, ПДД соблюдают, ничего не нарушают и никто из них ни разу не сбил никого. Да вы людей передавили не меньше, чем на небольшой войне, критиканы. Самокритикой займитесь.
22:46:51 01-11-2026
гость (17:57:27 01-11-2026) Бог ты мой, а мужики , все как один, ПДД соблюдают, ничего... Поднял палец, слова расставлены правильно, возразить нечего. Кроме того есть пример женщины, которая совсем недавно в таком же возрасте одновременно ездила на Ауди, Мерсе и Крузаке. Но она в 90х села за руль Лад, а то что сейчас мы видим на дорогах называется беспредел с попранием всех естественных законов с вытекающими
22:40:06 04-11-2026
гость (17:57:27 01-11-2026) Бог ты мой, а мужики , все как один, ПДД соблюдают, ничего... А давайте займемся, 29 лет за рулем (сбивал человека 1 раз на велосипеде лет в восемь, больше людей не сбивал))), самую лютую дичь творят на дороге молодняк(мужского пола) и тетеньки, девушки дичь не творят, просто слегка тупят, это мои личные наблюдения.