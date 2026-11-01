Двум водителям понадобилась медицинская помощь

01 ноября 2026, 09:10, ИА Амител

Массовое ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Северо-Западной, в районе дома № 214, вечером 31 октября произошло массовое ДТП с участием шести легковых машинам. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, женщина 1958 года рождения, двигалась по улице Солнцева по второстепенной дороге. При выезде на главную она не уступила дорогу Subaru Legacy под управлением мужчины 1995 года рождения. Произошло столкновение.

После удара Toyota наехала на четыре припаркованных автомобиля: две Toyota Corolla, Chevrolet Niva и Toyota Mark X. Водителей этих машин в момент ДТП в салонах не было, они не пострадали.

Водителям Toyota и Subaru оказана медицинская помощь. Проводится проверка.