В ноябре учитываются поступления за июль — сентябрь, отметила эксперт

01 ноября 2026, 12:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 ноября Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет ежемесячных доплат к пенсии для членов экипажей гражданских воздушных судов и сотрудников угольной отрасли, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

По ее словам, корректировка выплат происходит четыре раза в год по инициативе фонда — в феврале, мае, августе и ноябре. Процедура выполняется автоматически, подавать заявление или обращаться в ведомство не требуется.

"С 1 ноября Социальный фонд проведет очередной плановый перерасчет для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Правовой основой для этого служат два специальных закона", — сказала Кутарова.

Кутарова уточнила, что размер надбавки определяется индивидуальным среднемесячным заработком, стажем работы, а также объемом страховых взносов, которые работодатель перечислил в фонд за предыдущий квартал.

В ноябрьский перерасчет учитываются поступления за июль — сентябрь. В зависимости от этих показателей итоговая сумма доплаты может как увеличиться, так и сократиться.