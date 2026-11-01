Изменения в магнитосфере планеты заметили поздно вечером 31 октября

01 ноября 2026, 12:10, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали магнитную бурю уровня G2, которая началась на Земле 31 октября.

"Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры... Немного смущает слабый рост скорости солнечного ветра, так как считается, что это главный признак корональных дыр", — говорится в сообщении.

Первоначальный прогноз предполагал лишь незначительное усиление явления. На тот момент магнитное поле планеты слабо реагировало на колебания, и ученые ожидали, что к ночи интенсивность шторма возрастет, но ненамного.

Однако вечером ситуация кардинально изменилась: прогнозы не оправдались, и события начали развиваться по обратному сценарию.