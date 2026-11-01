Эксперт из ООН включил Алтай в список регионов, которым угрожает засуха
В целом могут пострадать отдельные районы Сибири
01 ноября 2026, 13:20, ИА Амител
Засуха угрожает Алтаю и некоторым другим районам Южной Сибири. Но Россия имеет достаточный опыт в решении этих проблем, заявила в интервью РИА Новости исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Ясмин Фуад.
"Проблема опустынивания особенно актуальна для более засушливых регионов юга России, включая отдельные районы Южной Сибири и Забайкалья. Однако деградация земель — гораздо более широкая проблема: она затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны", — сказала Фуад.
В перечень российских территорий, которые могут столкнуться с засухой, также вошли Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области.
Эксперт предупреждает, что затяжная засуха в указанных регионах способна спровоцировать лесные пожары, нанести урон лесам и прочим экосистемам, а также привести к падению урожайности в сельском хозяйстве. В связи с этим на данных территориях критически важны профилактические меры, подготовка к периодам без осадков и рациональное управление земельными и водными ресурсами.
"Россия обладает значительным опытом в решении этих проблем. Ее научные учреждения накопили экспертизу в области защиты почв, агроэкологии, защитного лесоразведения и создания лесозащитных полос — это помогает защищать сельскохозяйственные земли, пастбища и леса", — заявила Ясмин Фуад.
В ООН также положительно оценивают создание в России комплексного национального плана противодействия опустыниванию. По мнению специалиста, подобная инициатива позволит усилить координацию внутри страны и обеспечит внедрение научных разработок в государственную политику и практические действия на местах.
14:01:14 01-11-2026
Был ещё в СССР в Киргизии в августе в г. Чолпон-Ата. За 20 дней один дождь на 1 минуту. Никто не говорил там про засуху. На базаре местные персики, абрикосы, крупная вишня.
15:10:59 01-11-2026
колодец копать надо...
15:20:41 01-11-2026
ну это точно не про Алтай, воды полно, и в том числе водоносные слои подземные. Хотя они-то там пусть думают, что дада засуха, "образованные" то люди)))
20:40:13 01-11-2026
Засуха в Алтайском крае может быть , если сами её сделают .
Сейчас времена когда погодой рулят , сколько надо снега насыпят в горах , если надо тучи разгонят .