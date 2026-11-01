В целом могут пострадать отдельные районы Сибири

01 ноября 2026, 13:20, ИА Амител

Засуха / Фото: amic.ru

Засуха угрожает Алтаю и некоторым другим районам Южной Сибири. Но Россия имеет достаточный опыт в решении этих проблем, заявила в интервью РИА Новости исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Ясмин Фуад.

"Проблема опустынивания особенно актуальна для более засушливых регионов юга России, включая отдельные районы Южной Сибири и Забайкалья. Однако деградация земель — гораздо более широкая проблема: она затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны", — сказала Фуад.

В перечень российских территорий, которые могут столкнуться с засухой, также вошли Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области.

Эксперт предупреждает, что затяжная засуха в указанных регионах способна спровоцировать лесные пожары, нанести урон лесам и прочим экосистемам, а также привести к падению урожайности в сельском хозяйстве. В связи с этим на данных территориях критически важны профилактические меры, подготовка к периодам без осадков и рациональное управление земельными и водными ресурсами.

"Россия обладает значительным опытом в решении этих проблем. Ее научные учреждения накопили экспертизу в области защиты почв, агроэкологии, защитного лесоразведения и создания лесозащитных полос — это помогает защищать сельскохозяйственные земли, пастбища и леса", — заявила Ясмин Фуад.

В ООН также положительно оценивают создание в России комплексного национального плана противодействия опустыниванию. По мнению специалиста, подобная инициатива позволит усилить координацию внутри страны и обеспечит внедрение научных разработок в государственную политику и практические действия на местах.