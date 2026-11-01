Ему было 64 года

01 ноября 2026, 14:10, ИА Амител

Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов / Фото: страница "Любэ" во "ВКонтакте"

Бэк-вокалист российской рок-группы "Любэ" Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили представители коллектива во "ВКонтакте".

"Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея", — говорится в публикации.

Об артисте

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Получил профессиональное музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

С группой "Любэ" Тарасов работал практически с момента ее основания в 1989 году. Музыкант участвовал в записи всех студийных альбомов коллектива, но в постоянный концертный состав вошел только в 2005 году.