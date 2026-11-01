Сейчас проводится соответствующая работа, заявили в ведомстве

01 ноября 2026, 08:50, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Федеральной службе безопасности заявили о полученной от США информации о возможной подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проводится соответствующая работа", — заявили в ведомстве.

Как говорится в сообщении, данные поступили по партнерским каналам. 31 октября на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно", которое может повлечь массовые жертвы.

"Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации", — утверждается в публикации.

Сейчас музей-заповедник временно закрыт, сообщили агентству в правоохранительных органах.

Музей-заповедник "Царицыно" — государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы, объединяющее дворцово-парковый ансамбль XVIII века, музейные экспозиции и обширные природные территории. Это один из крупнейших культурно-исторических комплексов столицы, сочетающий архитектурный памятник, пейзажный парк и современные культурные пространства.