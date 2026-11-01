Одно из крупных возгораний произошло в Камне-на-Оби

01 ноября 2026, 14:40, ИА Амител

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае стали чаще фиксировать случаи пожаров на свалках бытовых отходов, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Самое крупное возгорание за минувшие сутки произошло в Камне-на-Оби 31 октября.

"На момент прибытия подразделений МЧС России горел мусор на открытой площадке. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Ликвидировали пожар четыре человека личного состава, две единицы техники", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.