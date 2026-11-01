Увеличение одной из выплат пройдет в два этапа в 2027 году

01 ноября 2026, 11:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля 2027 года социальные пенсии планируется проиндексировать на 6,8%, а страховые выплаты вырастут на 3,3%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский.

По его словам, повышение социальных пенсий коснется граждан, которые не набрали достаточного количества пенсионных баллов или не имеют необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, индексация затронет людей с инвалидностью (включая детей-инвалидов и инвалидов с детства без трудового стажа), а также детей, потерявших кормильца, что предусмотрено законодательством.

Валерий Рязанский уточнил, что индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа.