В России два вида пенсий проиндексируют с 1 апреля
Увеличение одной из выплат пройдет в два этапа в 2027 году
01 ноября 2026, 11:10, ИА Амител
С 1 апреля 2027 года социальные пенсии планируется проиндексировать на 6,8%, а страховые выплаты вырастут на 3,3%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский.
По его словам, повышение социальных пенсий коснется граждан, которые не набрали достаточного количества пенсионных баллов или не имеют необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, индексация затронет людей с инвалидностью (включая детей-инвалидов и инвалидов с детства без трудового стажа), а также детей, потерявших кормильца, что предусмотрено законодательством.
Валерий Рязанский уточнил, что индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа.
"С 1 февраля она будет индексирована на уровень инфляции — 6,8%. Вторая индексация пройдет по темпу роста заработной платы дополнительно на 3,3%", — отметил эксперт.
11:14:51 01-11-2026
1 апреля день смеха...
20:42:26 01-11-2026
Сколько пенсионеров входит в это союзз?)