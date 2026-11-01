По его словам, защитные меры необходимо принимать незамедлительно

01 ноября 2026, 10:10, ИА Амител

Грипп, ковид / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Чтобы минимизировать риск заражения гриппом для остальных членов семьи, необходимо сократить контакты с заболевшим, регулярно мыть руки с мылом, применять антисептик, проветривать помещение и следить за влажностью воздуха. Такие рекомендации дал врач общей практики Азамат Жамбеев в беседе с РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что вирус наиболее активно распространяется в первые сутки после появления симптомов, поэтому защитные меры необходимо принимать незамедлительно.

"В первую очередь стоит сократить близкие контакты с заболевшим и по возможности держаться от него на расстоянии не менее метра. При выходе в общие комнаты больному лучше надевать медицинскую маску. При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой или локтем, использованную салфетку сразу выбрасывать", — указал Жамбеев.

По словам специалиста, квартиру следует проветривать каждые два часа. В непроветриваемом пространстве концентрация вирусных частиц неуклонно увеличивается, а приток свежего воздуха помогает ее снизить. Кроме того, Жамбеев советует поддерживать в доме температуру в пределах 18–22 градусов, а влажность — 40–60%.

Для предотвращения передачи инфекции через предметы обихода больному стоит выделить персональный набор посуды, полотенец, зубную щетку и постельное белье. Это позволит уменьшить количество общих вещей, на которых может оседать вирус и затем попадать на руки здоровых людей.

"Чтобы не дать вирусу гриппа распространиться, нужно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать их спиртовым антисептиком, особенно до и после контакта с заболевшим и его вещами. Также следует не реже двух раз в день дезинфицировать дверные ручки, выключатели, столы, телефоны и пульты", — отметил врач.

Врач также напомнил, что наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунный ответ в виде антител вырабатывается примерно через две недели после введения препарата, поэтому прививку рекомендуется делать заблаговременно, до начала эпидемического сезона.