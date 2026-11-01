Для хищения денег преступники также использовали фишинговые сайты и вредоносное программное обеспечение

01 ноября 2026, 08:09, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

За последнюю неделю 18 жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 3,6 миллиона рублей. Злоумышленники использовали различные схемы обмана, предлагая заработок на инвестициях, убеждая переводить сбережения на "безопасные счета" и требуя предоплату за товары и услуги. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Самый крупный ущерб понесла жительница Горно-Алтайска, которая поверила обещаниям дополнительного дохода от торговли на интернет-бирже. Под предлогом выгодных вложений аферисты выманили у женщины 1,9 миллиона рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как отметили в надзорном ведомстве, для хищения денег преступники также использовали фишинговые сайты и вредоносное программное обеспечение. Кроме того, жители региона теряли средства при попытках приобрести товары через интернет-площадки и мессенджеры.

Еще одной схемой стало получение предоплаты за строительство недвижимости. Злоумышленники убеждали граждан перечислить деньги за будущие работы, после чего те становились потерпевшими от мошеннических действий.

Всего за семь дней сумма ущерба от подобных преступлений в Республике Алтай превысила 3,6 миллиона рублей.