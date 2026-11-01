Явление зафиксировали утром 1 ноября

01 ноября 2026, 10:40, ИА Амител

Выброс пепла вулканом Шивелуч на Камчатке / Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Утром 1 ноября на Камчатке произошел пепловый выброс вулкана Шивелуч. Облако пепла поднялось на 6,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в пределах Восточного хребта. Он входит в число крупнейших вулканов региона. Его структура включает вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч, лавовый купол которого достигает высоты 2,5 километра.

Возраст этого вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет. Он удален от поселка Ключи на 50 километров, а от Петропавловска-Камчатского — на 450 километров.