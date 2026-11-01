Эвакуация из города прошла беспрепятственно

01 ноября 2026, 09:45, ИА Амител

Яна Лантратова в Алешках во время эвакуации мирных жителей / Фото: официальный канал Яны Лантратовой

В Алешках завершилась гуманитарная миссия. Российская и украинская стороны выполнили все свои обязательства, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

"Мы выяснили, что необходимо жителям, и доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда нашей колонны — тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места. В пунктах временного размещения я встретила их лично", — написала она в своем канале в Maх.

Жители города, решившие эвакуироваться на безопасную территорию Украины, также смогли беспрепятственно выехать. Как отметила омбудсмен России, вместе с хозяевами уехали их домашние питомцы.

Для эвакуации подготовили 25 автобусов, рассчитанных не менее чем на 750 мест. При организации предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников.

Российский и украинский омбудсмены договорились продолжить работу над регулярными гуманитарными акциями, помощью людям, которые живут рядом с линией боевого соприкосновения.

"Алешки должны стать первым шагом. Людям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения, необходима постоянная поддержка. Будем добиваться, чтобы помощь приходила к ним регулярно", — заявила Яна Лантратова.

Яна Лантратова поблагодарила всех, кто участвовал в организации гуманитарной миссии, в том числе и первую леди США Меланию Трамп, которая помогла ей состояться.