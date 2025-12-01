Ушла из жизни старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

Женщина, пережившая революцию и две мировые войны, скончалась на 115-м году жизни

01 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Клавдия Гадючкина Фото: телеграм-канал Михаила Евраева

Скончалась Клавдия Гадючкина – старейшая, 114-летняя жительница России, чья жизнь стала отражением целой эпохи, сообщает РИА Новости.

Клавдия Михайловна была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны. Свою трудовую деятельность продолжительностью 40 лет она посвятила фабрике "Красный Перевал", пройдя путь от простой прядильщицы до помощника мастера.

Главным богатством долгожительницы была большая семья: шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков, которые окружали ее любовью и заботой. В октябре 2025 года международная организация LongeviQuest официально внесла Клавдию Гадючкину в пятерку старейших людей планеты.

«Для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», – написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, выразив соболезнования родным.

Несколько дней назад сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поздравляла Клавдию Михайловну с 114-летием. По словам женщины, секретом ее долголетия было доброе отношение к себе и окружающим.