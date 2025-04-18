Ушли от лыжников. Как жители Барнаула своими силами развивают пешую тропу в сосновом бору

Недавно в поселке Кирова на соснах в лесу появились деревянные таблички, призывающие заботиться о своем здоровье и пройтись по маршруту

18 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

В лесу поселка Кирова (Булыгино) в Барнауле появилась тропа для пеших прогулок "Дух леса". Ее придумала и создала местная жительница Анна Николайчик с помощью своего супруга Александра Николайчика и других неравнодушных. В чате тропы в одном из мессенджеров состоит уже более 200 человек – многие из них регулярно гуляют по маршруту и участвуют в его развитии. По словам Анны Николайчик, ей важно сохранить этот участок леса для жителей города. Однако юридически за него отвечает администрация Барнаула. И, по данным комитета по благоустройству, "предоставить его на каком-либо праве пользования третьим лицам не представляется возможным".

Как устроена тропа "Дух леса"

В середине зимы жители поселка Кирова заметили в лесу рядом с лыжными базами университетов лаконичные деревянные таблички на соснах. На первой из них, висящей неподалеку от входа в бор, написано: "Тропа "Дух леса". На следующих – мотивационные афоризмы, призывающие продолжать следовать маршруту и заботиться о своем здоровье. Таблички бережно закрепили с помощью веревок так, чтобы ни одно дерево не пострадало.

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

Тропу "Дух леса", протяженностью 2 километра, разметили по уже существующим в бору дорожкам, слева от лыжни университетов – АлтГТУ им. Ползунова и АлтГПУ. Маршрут замкнутый – "круг" заканчивается неподалеку от Булыгинского кладбища. Дорога на всем протяжении достаточно широкая, для того чтобы комфортно гулять по ней группами или семьями.

Этот проект, если не первый в Барнауле, то точно один из первых – специальные тропы для пешеходов в 2024 году выделили на Трассе здоровья "Марии-Ра". Других примеров создания подобных лесных троп, по данным amic.ru, в городе нет. Хотя горожане много и часто отдыхают в лесу.

Проект мамы в декрете

С инициативой создания тропы "Дух леса" выступила Анна Николайчик – жительница поселка и мама в декрете. Ее поддержал супруг Александр Николайчик – тренер-преподаватель в военно-спортивном клубе "Борец" и депутат АКЗС, а также несколько активных местных жителей поселка Кирова. Они совместно придумали оформление тропы, дизайн табличек, разработали примерный маршрут. Таблички изготовили на средства семьи Николайчик и повесили в лесу.

И Анна, и Александр – оба увлечены здоровым образом жизни, спортом и туризмом. Мечту о создании своей авторской пешей тропы они обсуждали много лет, и вот, находясь в декрете, Анна, наконец, придумала, как именно ее можно попробовать воплотить в жизнь. На идею натолкнули прогулки с детьми по лесу.

Фото: предоставлено Анной Николайчик

"Десять лет назад, окруженная пеленками и бутылочками, я чувствовала, как мне просто необходима физическая активность. Декрет – благословенное время, но нужно было придумать, как находить еще и время для спорта. И вот в один из дней решение пришло само собой – прогулки по лесу! Сын сладко спал в коляске, убаюканный покачиванием, а я, наслаждаясь свежим воздухом, наматывала километр за километром по знакомой лыжне", – рассказала Анна.

По словам Анны, уже тогда она замечала, что катающиеся здесь же лыжники не очень довольны присутствию мамы с коляской – кто-то ворчал, кто-то просто смотрел неодобрительно. Когда старший сын Анны подрос, и они вместе встали на лыжи, девушка поняла, почему лыжников раздражают пешеходы, беззаботно гуляющие по спортивной трассе, и насколько важна для катания свободная лыжня с качественным снежным покрытием.

"Очень многие пешеходы даже не догадываются, как они мешают лыжникам. Вытаптывают трассу, отвлекают внимание. Гулять по лыжне пешком еще и небезопасно. Ведь лыжник может не заметить пешехода и не успеет вовремя затормозить", – отметила Анна.

Спустя десять лет в жизни Анны случился второй декрет, желание гулять по лесу никуда не пропало, но пришло осознание – для подобных прогулок нужна отдельная тропа:

"Я стала присматриваться к лесным дорожкам, расспрашивать знакомых. Выяснилось, что потребность в тропе есть. Люди хотели легких, доступных маршрутов, подходящих для неспешных прогулок и небольших тренировок. Чтобы там можно было гулять, наслаждаться моментом, мечтать".

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

Помощь друга

К середине зимы все лесные дорожки, которыми редко пользовались, завалило снегом. Чтобы появилась тропа, снег нужно было расчистить. А чтобы она была доступна для прогулок постоянно – убирать его после каждого снегопада. Специальной техники для этого у семьи Николайчик не было, и им помог друг – Виктор Кучеров, и. о. заведующего лыжной базой АлтГПУ.

"Аню и ее семью я знаю давно, меня попросили помочь в расчистке тропы для прогулок с коляской, и я согласился. Сначала я думал, что просто помогу хорошим знакомым, и не представлял, сколько людей это начинание поддержат. Анна разметила примерный маршрут ленточками, но я его скорректировал, так как в некоторых местах дорога была недостаточно широкой, мой снегоход даже застрял. Я вырос в этом районе и лес знаю хорошо, поэтому сложностей с тем, чтобы составить альтернативный маршрут, не возникло", – рассказал Виктор.

Анна создала чат тропы и начала его продвигать, через пару недель число участников перевалило за сотню, а потом и за 200 человек.

"Когда я увидел, что за столь короткое время так много людей заинтересовались этой тропой, понял, что это все мы удачно затеяли", – подчеркнул Виктор.

Он говорит, что у него нашелся и свой "корыстный" интерес в том, чтобы тропа "Дух леса" существовала и развивалась дальше:

"Если мы всех пешеходов переведем на эту тропу, то у нас значительно уменьшатся расходы на подготовку нашей учебной лыжной трассы – она будет в рабочем состоянии находиться не один-два дня, а неделю и больше. К тому же всем станет спокойнее – и лыжникам, и пешеходам, ведь конфликты между ними на нашей лыжне не редкость".

Кроме этого, базе АлтГПУ было бы удобно перевести на тропу "Дух леса" тех студентов, которые ходят на физкультуре со скандинавскими палками.

"В школах сильно сократили лыжную подготовку. И многие студенты лыжи в глаза не видели и стоять на них не могут. Они просят заменить их скандинавской ходьбой, и ходят по лыжной трассе, всю ее истаптывают. После появления "Духа леса" мы начали рекомендовать преподавателям физкультуры перенаправлять таких студентов туда. В итоге все оказались в выигрыше. В конце зимы я увидел, что затраты на подготовку лыжни заметно сократились. Нашим опытом заинтересовались и другие лыжные базы, потому что у них такие же проблемы", – рассказал Виктор.

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

В лесу гулять не страшно

В чате тропы "Дух леса" каждый день активность – люди делятся информацией о том, в каком состоянии тропа, комфортно ли по ней гулять – с наступлением весны и таянием снега этот вопрос стал особенно актуальным. Жители поселка рассказывают о своих эмоциях от прогулок и о том, сколько километров удается проходить каждый день. Некоторые объединяются и гуляют вместе.

"С появлением тропы желание гулять в лесу появилось у всей нашей семьи. Мы давно мечтаем, чтобы в нашем поселке была какая-то аллея для прогулок, но все не дождемся, чтобы она появилась, к сожалению. По тропе гулять не страшно – на ней висят указатели, не заблудишься. Лыжников на ней нет, и пешеходы никому не мешают", – отметила Елена Громова, жительница поселка Кирова, руководитель клининговой компании.

В беседе с amic.ru многие жители Булыгино отметили, что разметка тропы очень важна для комфортных прогулок – понятно, где ты идешь, вокруг тебя идут и другие люди, уйти далеко в лес и заблудиться невозможно. Некоторые начали гулять в лесу только после появления тропы – до этого было страшно туда ходить. Зимой тропу чистили, поэтому гулять по ней было легко и приятно, а мотивационные таблички на деревьях поднимали настроение.

"Счастлива, что в черте города появилась такая тропа. Хожу с палками, радуюсь небу, соснам, птицам!" – рассказала пенсионерка Людмила Маняхина.

Многие из тех, кто гуляет по тропе, готовы вкладываться в ее развитие – кто-то берет на прогулки пакеты для мусора, кто-то покупает кормушки для птиц, кто-то с наступлением тепла собирается высадить деревья и цветы, а одна бизнес-леди предложила помочь с созданием сайта для "Духа леса".

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

Вандалы, собаки и мусор

Анна Николайчик всерьез озабочена вопросами комфорта и безопасности тех, кто гуляет по тропе. Она даже окончила курсы оказания первой помощи. Ее беспокоят стаи бездомных собак, которые живут в поселке и часто бывают в лесу, в том числе подходят к тропе, и люди с лопатами, приезжающие отнюдь не за тем, чтобы погулять или позаниматься спортом.

В Кировском лесу немало наклоненных сосен. По словам местных жителей, они "висят" еще со времен осеннего урагана, который был в Барнауле пару лет назад. Некоторые из них находятся рядом с университетской лыжней, есть подобные деревья и неподалеку от тропы "Дух леса". Они выглядят устрашающе и, возможно, могут представлять опасность для людей, однако их не убирают.

Также актуальна и проблема мусора – его оставляют как отдыхающие, так и те, кто заготавливает лес. Но если пластиковый мусор вполне реально собрать на субботниках, то мусор от лесозаготовки силами волонтеров убрать невозможно – вдоль тропы лежат кучи срубленных сосновых веток, а также выкорчеванные с корнями большие пни. Есть и строительный мусор, которому уже десятки лет, – за это время он "врос" в землю.

"Нам бы хотелось, чтобы все, кто приходит в лес, видели, что здесь не просто сосны, а проложена пешая прогулочная тропа. Возможно, это остановит тех, кто привозит в эти места мусор, сливает жидкие отходы или приезжает на шашлыки. У нас много планов по развитию тропы – можно высаживать деревья, цветы, проводить познавательные экскурсии по лесу, сотрудничать с учеными, которые занимаются исследованием растений и лесных животных и так далее. Хотелось бы, чтобы здесь было что-то вроде естественного природного парка, чтобы люди ощущали, что об этом месте заботятся, но при этом сохраняется его первозданная красота. Важно подчеркнуть, что я вижу этот проект как некоммерческий. Он нужен, чтобы сохранить лес для жителей Барнаула", – указала Анна Николайчик.

По словам Анны, ей хотелось бы, чтобы усилия по разработке тропы не пропали даром, чтобы ее создатели были вправе сотрудничать с разными людьми и организациями в целях обустройства маршрута, поддержания чистоты и порядка на нем. Поэтому желательно, чтобы тропа получила какой-то юридический статус. Анна Николайчик изучает, какие возможности для этого есть, и верит в то, что проект, так или иначе, будет развиваться, потому что он нужен людям. Она мечтает, что лет через десять лет сможет погулять по тропе "Дух леса" уже со своими внуками. Возможно, подобные тропы появятся в других районах и поселках Барнаула.

Тропа "Дух леса" / Фото: Ирина Баенкова

Что говорят в администрации Барнаула

Как рассказали в комитете по благоустройству администрации Барнаула, тропа "Дух леса" расположена на земельном участке, относящемся к муниципальному лесничеству "Городские леса города Барнаула" и устроена на одном из маршрутов патрулирования и охраны лесов от пожаров.

"В связи с использованием указанного земельного участка для патрулирования территории лесничества предоставить его на каком-либо праве пользования третьим лицам не представляется возможным", – пояснили в комитете.

Но вместе с тем там не против того, чтобы инициативные жители развивали тропу "Дух леса" с учетом требований Лесного кодекса РФ и Лесохозяйственного регламента лесничества "Городские леса города Барнаула". Кроме того, комитет и МБУ "Лесное хозяйство" (в соответствии с муниципальным заданием осуществляет охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории лесничества) готовы оказать содействие жителям, использующим пешеходную тропу "Дух леса", в проведении экологических акций и наведении санитарного порядка.

В комитете также отметили, что МБУ "Лесное хозяйство" на постоянной основе осуществляет сбор и вывоз с территории лесничества случайного мусора и проводит экологические акции. Порубочные остатки, находящиеся рядом с базой АлтГПУ и вдоль тропы "Дух леса", планируется вывезти в течение весенне-летнего сезона.

По поводу наклоненных рядом с тропой сосен в комитете сказали, что санитарно-оздоровительные рубки погибших и поврежденных деревьев, уборка неликвидной древесины назначаются по результатам лесопатологического обследования. Оно будет проводиться, когда полностью распустится листва, и до того, как она начнет массово желтеть перед наступлением холодов.

Текст: Ирина Баенкова