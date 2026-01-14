В аэропорту Испании мужчина попытался сесть в самолет с телом умершей жены

Женщина скончалась за несколько часов до этого прямо в здании аэропорта

14 января 2026, 07:30, ИА Амител

Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В аэропорту испанского острова Тенерифе произошел шокирующий инцидент. Как сообщает газета Diario de Avisos, пожилой мужчина попытался пройти на посадку на рейс вместе с телом своей умершей супруги, которую он вез в инвалидной коляске.

Ситуация не вызвала подозрений у служб контроля до момента прохождения рамки металлоискателя. Обратившаяся к женщине сотрудница безопасности заметила, что та никак не реагирует. На место немедленно прибыли сотрудники аэропортовой охраны, гражданской гвардии и судебно-медицинские эксперты.

По словам мужчины, его жена скончалась за несколько часов до этого прямо в здании аэропорта. Он также пытался возложить ответственность за произошедшее на инфраструктуру воздушной гавани. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

