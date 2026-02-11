В Алтайском крае ликвидируют очаги пастереллеза на трех сельскохозяйственных предприятиях

Ветеринарная служба региона призывает владельцев скота своевременно проходить плановые профилактические мероприятия

11 февраля 2026, 14:43, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае после выявления пастереллеза на трех сельхозпредприятиях введен комплекс противоэпизоотических мер. В правительстве региона сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле, угрозы для населения нет.

По информации краевого управления ветеринарии, два неблагополучных пункта зарегистрированы в Тальменском районе. Заболевание обнаружено у крупного рогатого скота в ООО "ЭкоНива Алтай" и у свиней на площадке ООО "МитПром". Еще один очаг зафиксирован в Кулундинском районе — в хозяйстве ООО "Возрождение", где также содержится крупный рогатый скот.

На всех предприятиях работают специалисты государственной ветеринарной службы. Введен режим строгих ограничений: запрещены ввоз и вывоз животных, их перемещение и перегруппировка внутри хозяйств. Под временным запретом находится вывоз молока и молочной продукции без термической обработки. Ограничения распространяются на кожевенно-меховое сырье, шерсть, волос, щетину, пух и перо, если они не прошли дезинфекцию.

Также запрещены заготовка и вывоз кормов, которые могли контактировать с больными животными, инвентаря и других материально-технических средств, потенциально зараженных возбудителем. Приостановлены выпас и выгул скота. Доступ на территории предприятий разрешен только сотрудникам хозяйств и представителям госветслужбы.

Для усиления контроля развернуты круглосуточные контрольно-пропускные пункты, чтобы не допустить распространения инфекции за пределы очагов. На официальных ресурсах муниципалитетов размещена информация о профилактике и алгоритме действий при выявлении заболевания.

В ведомстве уточнили, что все мероприятия проводятся в соответствии с приказом Минсельхоза России, который регламентирует порядок профилактики, диагностики, лечения и введения карантина при пастереллезе.

Снять ограничения смогут не ранее чем через 90 дней после исчезновения клинических признаков болезни у пролеченных животных либо после убоя или падежа последнего инфицированного животного при условии выполнения всех ветеринарных процедур.

Ветеринарная служба края призывает владельцев скота своевременно проходить плановые профилактические мероприятия и при первых признаках инфекции незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее в Алтайском крае зафиксированы два случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.