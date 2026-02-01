Снижение поголовья коров продолжается в Алтайском крае
Отрицательная динамика наблюдается не первый год
01 февраля 2026, 20:03, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных: по итогам 2025 года в регионе стало заметно меньше коров, свиней, а также овец и коз. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
По состоянию на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 487,8 тысячи голов крупного рогатого скота — это на 6,2% меньше, чем годом ранее. Число коров за год сократилось на 7,3% и составило 203,7 тысячи. Снижение затронуло и другие виды животных: поголовье свиней уменьшилось на 3,3%, до 269,6 тысячи голов, а овец и коз стало меньше сразу на 9,2% — до 120,2 тысячи.
Как отмечает "Банкфакс", отрицательная динамика наблюдается не первый год. В 2024 году поголовье крупного рогатого скота в крае уже сокращалось на 8,2%, коров — на 7,2%, свиней — на 8,6%, а овец и коз — сразу на 12%.
При этом на фоне уменьшения численности животных сельхозорганизации наращивают объемы производства. В 2025 году в Алтайском крае произвели 174,2 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что на 3,9% больше показателей предыдущего года. Выпуск молока вырос на 4,1% и достиг 603,4 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось до 1,563 млрд штук, прибавив 0,4%.
Также выросли показатели продуктивности: средний надой молока на одну корову, без учета субъектов малого предпринимательства, превысил 7 тонн, что на 8,3% больше, чем годом ранее. В то же время яйценоскость одной курицы-несушки немного снизилась — до 334 яиц, что на 0,6% меньше прошлогоднего уровня.
20:50:49 01-02-2026
а молока больше и больше...откель берется-непонятно...
22:53:42 01-02-2026
Гость (20:50:49 01-02-2026) а молока больше и больше...откель берется-непонятно...... Всё понятно - из пальмовых ядер...
23:16:41 01-02-2026
Гость (20:50:49 01-02-2026) а молока больше и больше...откель берется-непонятно...... Так мела до фига! В школе он теперь не нужен! Всё электронное! Куда мел то расходовать????
14:44:53 02-02-2026
Гость (20:50:49 01-02-2026) а молока больше и больше...откель берется-непонятно...... Говорят что кур теперь доят.
07:37:11 02-02-2026
Поголовье коров уменьшается,молочная продукция- повышается. Так завалите всех коров, и побегут у нас молочные реки..
08:12:47 02-02-2026
Довели до ручки сельское хозяйство.Дефективные менеджеры.
09:01:57 02-02-2026
Афиноген (08:12:47 02-02-2026) Довели до ручки сельское хозяйство.Дефективные менеджеры.... Нашли крайних, эти только исполнители..
09:45:44 02-02-2026
dok_СФ (09:01:57 02-02-2026) Нашли крайних, эти только исполнители.. ... Согласен.Система экономического производства просто удушает производителя и не способствует развитию.Когда переселенцы пришли на Алтай ,в начале 20 века ,они завалили центральную часть России пшеницей и сливочным маслом.Причина была та , что жадная рука государства не доставала до них и они жили и работали свободно безо всяких налогов и податей.А теперь другая картина.Вместо того ,чтобы помогать крестьянину ,его стараются задушить разными мерами,налогами и прочей чушью.
09:33:06 02-02-2026
Вместо того, чтобы поддерживать местный автопром, лучше бы сельское хозяйство поддержали. Но нашим правителям виднее, где деньги лучше осваиваются.
11:19:15 02-02-2026
Вы лучше покажи показатели по мясу говядины,которое в этом году стоит во всех дворах люди сдать не могут,а компания Мироторг наращивает закупки за рубежом говядины чтобы накормить страну и не плохо зарабатывая на этом,смотришь на этот абсурд и плакать хочется людей которые работают в сёлах жалко,они 2 года ростят чтобы заработать хоть что-то так и теперь тут обрезали,
12:34:03 02-02-2026
Задавили мужиков налогами, поборами, всё контролёры Мун администрации, зем. Комитеты, Росреестру и прочие и прочие. Когда это в этом государстве кончится? Люди работают чтобы выжить их награждать за это надо а их наказывают. Поощрять и не гонятся за налогами от аренды земли за этими копейками. Лучше по сократите адитнистрции муниципалитетов никому не нужные. Вот вам и деньги.
16:00:35 02-02-2026
Гость (12:34:03 02-02-2026) Задавили мужиков налогами, поборами, всё контролёры Мун адми... На святое позарился,счас быстро обзовут инагентом