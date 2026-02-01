Снижение поголовья коров продолжается в Алтайском крае

Отрицательная динамика наблюдается не первый год

01 февраля 2026, 20:03, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных: по итогам 2025 года в регионе стало заметно меньше коров, свиней, а также овец и коз. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

По состоянию на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 487,8 тысячи голов крупного рогатого скота — это на 6,2% меньше, чем годом ранее. Число коров за год сократилось на 7,3% и составило 203,7 тысячи. Снижение затронуло и другие виды животных: поголовье свиней уменьшилось на 3,3%, до 269,6 тысячи голов, а овец и коз стало меньше сразу на 9,2% — до 120,2 тысячи.

Как отмечает "Банкфакс", отрицательная динамика наблюдается не первый год. В 2024 году поголовье крупного рогатого скота в крае уже сокращалось на 8,2%, коров — на 7,2%, свиней — на 8,6%, а овец и коз — сразу на 12%.

При этом на фоне уменьшения численности животных сельхозорганизации наращивают объемы производства. В 2025 году в Алтайском крае произвели 174,2 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что на 3,9% больше показателей предыдущего года. Выпуск молока вырос на 4,1% и достиг 603,4 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось до 1,563 млрд штук, прибавив 0,4%.

Также выросли показатели продуктивности: средний надой молока на одну корову, без учета субъектов малого предпринимательства, превысил 7 тонн, что на 8,3% больше, чем годом ранее. В то же время яйценоскость одной курицы-несушки немного снизилась — до 334 яиц, что на 0,6% меньше прошлогоднего уровня.

