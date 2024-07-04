В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

Причину происшествия выясняют

04 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Тушение пожара в селе Тягун / Фото: МЧС Алтайского края

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Тягун Кытмановского района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился ранним утром 4 июля. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили горящие вещи и мебель на площади 8 кв. м.

Всего на месте работали четыре специалиста и две пожарные автоцистерны. Причину происшествия и его обстоятельства устанавливают.

Накануне в Барнауле потушили пожар на складе сельхозпродукции.