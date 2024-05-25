В барнаульском микрорайоне "Невский" столкнулись три автомобиля
ДТП случилось на улице Антона Петрова
25 мая 2024, 18:59, ИА Амител
ДТП в "Невском" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В столице Алтайского края 25 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Авария случилась на улице Антона Петрова в микрорайоне "Невский".
Судя по кадрам, машины получили серьезные повреждения. Информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших пока нет.
19:13:01 25-05-2024
Какие то беспилотные еще говорят будут... Пешиков подавят котов распугают и побьются...
20:15:42 25-05-2024
А что тут комментировать? Один - дурак, а другому не повезло. Эта улочка самая проблемная в районе. Из-за парковочных машин сужающих проезддо одной полосы, из-за неровной дороги, из-за странных ешеходных переходов и лежачих полицейских. Если заметили, то рядом с церковью лучше не заигрываться источником повышенной опасности (авто).
20:22:29 25-05-2024
Яму на перекрестке заделайте.
09:57:40 26-05-2024
гость (20:22:29 25-05-2024) Яму на перекрестке заделайте.... Яма там ещё та.
09:59:28 26-05-2024
Потому что Барнаул, столица мира в которой не соблюдают правила ПДД и стоянки-газоны, тротуары и тд, да им п.... р ПДД, одним словом колхоз переехал жить в город, как привыкли между курятниками с мафоном на плече, так и продолжают. Итог всем известен.