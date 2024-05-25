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В барнаульском микрорайоне "Невский" столкнулись три автомобиля

ДТП случилось на улице Антона Петрова

25 мая 2024, 18:59, ИА Амител

ДТП в "Невском" / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в "Невском" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края 25 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на улице Антона Петрова в микрорайоне "Невский".

Судя по кадрам, машины получили серьезные повреждения. Информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших пока нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Грыша

19:13:01 25-05-2024

Какие то беспилотные еще говорят будут... Пешиков подавят котов распугают и побьются...

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Гость

20:15:42 25-05-2024

А что тут комментировать? Один - дурак, а другому не повезло. Эта улочка самая проблемная в районе. Из-за парковочных машин сужающих проезддо одной полосы, из-за неровной дороги, из-за странных ешеходных переходов и лежачих полицейских. Если заметили, то рядом с церковью лучше не заигрываться источником повышенной опасности (авто).

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гость

20:22:29 25-05-2024

Яму на перекрестке заделайте.

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Гость

09:57:40 26-05-2024

гость (20:22:29 25-05-2024) Яму на перекрестке заделайте.... Яма там ещё та.

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Правда

09:59:28 26-05-2024

Потому что Барнаул, столица мира в которой не соблюдают правила ПДД и стоянки-газоны, тротуары и тд, да им п.... р ПДД, одним словом колхоз переехал жить в город, как привыкли между курятниками с мафоном на плече, так и продолжают. Итог всем известен.

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