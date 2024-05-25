В барнаульском микрорайоне "Невский" столкнулись три автомобиля

ДТП случилось на улице Антона Петрова

25 мая 2024, 18:59, ИА Амител

ДТП в "Невском" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края 25 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на улице Антона Петрова в микрорайоне "Невский".

Судя по кадрам, машины получили серьезные повреждения. Информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших пока нет.