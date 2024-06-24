Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасности в аномальную жару

Граждан призвали не находиться долго под открытым солнцем, носить головные уборы и быть осторожными при отдыхе на водоемах

24 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Экстремальная жара сохраняется в Алтайском крае. В МЧС региона напомнили о правилах безопасности, чтобы не пострадать в этот период.

В ведомстве призывают по возможности находиться в тени и сократить пребывание под открытым солнцем. Также надо пить больше воды, надевать светлую одежду и – обязательно – головной убор.

"Будьте особенно осторожны при отдыхе на водоемах! Не оставляйте без присмотра детей ни на минуту!" – подчеркнули в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что до конца рабочей недели в Алтайском крае ожидается до +40 градусов. Даже в других регионах Сибири будет печь не так сильно.