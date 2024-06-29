В Алтайском крае за сутки потушили 17 пожаров

В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность

29 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 28 июня потушили 17 пожаров, только пять из них случились в жилом секторе, сообщили в МЧС региона.

"За минувшие сутки, 28 июня, в Алтайском крае ликвидировано 17 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар", – рассказали в ведомстве.

Сейчас местами по региону сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Штормпрогноз продлится как минимум до 1 июля.

В МЧС подчеркивали, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призывали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.

Ранее синоптики предупредили о грозовых дождях 29 и 30 июня.