В Алтайском крае за сутки потушили 17 пожаров
В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность
29 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае за 28 июня потушили 17 пожаров, только пять из них случились в жилом секторе, сообщили в МЧС региона.
"За минувшие сутки, 28 июня, в Алтайском крае ликвидировано 17 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар", – рассказали в ведомстве.
Сейчас местами по региону сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Штормпрогноз продлится как минимум до 1 июля.
В МЧС подчеркивали, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призывали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.
Ранее синоптики предупредили о грозовых дождях 29 и 30 июня.
07:26:25 30-06-2024
Проживаю в Казённой заимке. Вдоль трассы, которая идёт в город проложен газовый путепровод и проходит лесополоса. Очичая газовый путепровод от травы и деревьев служба обслуживая его выкорчевала кусты и бросила рядом с лесополосой, сейчас они высохли, а друг произойдёт пожар. Будет серьёзное ЧП, рядом газ, сухие деревья и лесополоса. Звонила в 112, ответ, это не к нам. Вопрос? Почему такая халатность происходит? Самиже создаём пожароопасную обстановку.
Помогите, душа рвётся, видя эту картину.