В Алтайском крае за сутки потушили 75 пожаров

В большинстве случаев возгорания были за пределами жилой застройки

18 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 17 апреля потушили 75 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа десять возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть пожаров.

Одно из таких происшествий случилось в поселке Бобровка Первомайского района. Там на площади около 100 кв. м горели стены и крыша частного дома.

На месте работали восемь специалистов на трех единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.