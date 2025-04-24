В алтайском селе сгорел магазин
Огонь полыхал на площади 100 "квадратов"
24 апреля 2025, 22:05, ИА Амител
Фото: МЧС Республики Алтай / t.me/mchs_04
В селе Майма в Республике Алтай произошел пожар в магазине на улице Советской, сообщили в региональном МЧС.
Когда спасатели прибыли на место, внутри здания было сильное задымление. Менее чем через полчаса после поступления информации о возгорании сотрудники МЧС потушили пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.
"На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал. Причина устанавливается", – пояснили в ведомстве.
Ранее в Новоалтайске сгорел павильон с фруктами и овощами. Причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
09:45:13 25-04-2025
без этого магазина Майма существовать не сможет