В алтайском селе сгорел магазин

Огонь полыхал на площади 100 "квадратов"

24 апреля 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай / t.me/mchs_04

В селе Майма в Республике Алтай произошел пожар в магазине на улице Советской, сообщили в региональном МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, внутри здания было сильное задымление. Менее чем через полчаса после поступления информации о возгорании сотрудники МЧС потушили пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.

"На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал. Причина устанавливается", – пояснили в ведомстве.

Ранее в Новоалтайске сгорел павильон с фруктами и овощами. Причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования.