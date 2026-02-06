В Барнауле более 60 частных домов остались без воды из-за коммунальной аварии
Специалисты планируют устранить повреждение к 16 часам
06 февраля 2026, 12:40, ИА Амител
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Утром 6 февраля специалисты барнаульского "Росводоканала" обнаружили повреждение водопровода в Индустриальном районе. Авария произошла на улице Приветной, 3, где прорвало трубу диаметром 100 мм. Для проведения ремонта коммунальщикам пришлось временно ограничить подачу холодной воды.
Без водоснабжения остались 66 объектов. В их числе:
- Приветная, 3 (двухэтажный дом);
- Власихинская, 42–90;
- 5-й Выезд, 2–5;
- Брусничная, 1–5, 2–14;
- Пихтовая, 1–13, 2–14;
- Дивная, 2–10, 1–11;
- Заповедная, 2–14;
- Еловая, 1–5;
- Приветная, 9 (бойлерная).
В "Росводоканале" сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся, завершить их планируют ориентировочно к 16:00 6 февраля.
«Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», — уточнили в учреждении.
Комментарии 0