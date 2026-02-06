В Барнауле более 60 частных домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Специалисты планируют устранить повреждение к 16 часам

06 февраля 2026, 12:40, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 6 февраля специалисты барнаульского "Росводоканала" обнаружили повреждение водопровода в Индустриальном районе. Авария произошла на улице Приветной, 3, где прорвало трубу диаметром 100 мм. Для проведения ремонта коммунальщикам пришлось временно ограничить подачу холодной воды.

Без водоснабжения остались 66 объектов. В их числе:

Приветная, 3 (двухэтажный дом);

Власихинская, 42–90;

5-й Выезд, 2–5;

Брусничная, 1–5, 2–14;

Пихтовая, 1–13, 2–14;

Дивная, 2–10, 1–11;

Заповедная, 2–14;

Еловая, 1–5;

Приветная, 9 (бойлерная).

В "Росводоканале" сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся, завершить их планируют ориентировочно к 16:00 6 февраля.

«Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», — уточнили в учреждении.