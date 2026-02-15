В Барнауле мужчина с сайта знакомств выманил у женщины золото и деньги

Он пообещал, что выкупит украшения и вернет их владелице

15 февраля 2026, 09:07, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле 25-летняя девушка стала жертвой мошенничества после знакомства с мужчиной на сайте знакомств. Ухажер под предлогом временных финансовых трудностей выманил у нее золотые украшения и деньги, после чего перестал выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая познакомилась с 32-летним мужчиной в интернете. После непродолжительной переписки они договорились о встрече. Во время первого свидания новый знакомый рассказал, что находится в сложной финансовой ситуации, и попросил у девушки золотые изделия, чтобы якобы на время сдать их в ломбард. Он пообещал, что позже выкупит украшения и вернет их владелице.

Спустя некоторое время пара встретилась снова. На этот раз мужчина попросил у девушки 50 тысяч рублей, уверяя, что деньги нужны для выкупа золота из ломбарда. Он заверял, что в ближайшее время вернет и украшения, и переданную сумму. Девушка поверила словам кавалера и передала ему деньги, однако обещанного так и не дождалась.

В течение месяца мужчина под разными предлогами уклонялся от общения, а золото и деньги потерпевшей не возвращал. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию. Общий размер причиненного материального ущерба составил 160 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признал свою вину и пояснил, что сдал украшения в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества в России активизировались мошенники, использующие праздничную повестку для обмана граждан. Злоумышленники собирают деньги под видом пожертвований на поддержку ветеранов и помощь участникам СВО, играя на патриотических чувствах людей.