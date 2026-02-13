Россиян предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" для ветеранов
Аферисты придумали циничную схему обмана накануне 23 февраля
13 февраля 2026, 11:34, ИА Амител
В преддверии Дня защитника Отечества в России активизировались мошенники, использующие праздничную повестку для обмана граждан. Злоумышленники собирают деньги под видом пожертвований на поддержку ветеранов и помощь участникам СВО, играя на патриотических чувствах людей.
О распространении такой схемы сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Корсунова.
Она предупредила, что "мошенники в преддверии Дня защитника Отечества, играя на патриотических чувствах граждан, выманивают их деньги с помощью фиктивных сборов пожертвований на поддержку ветеранов или помощь военнослужащим".
Эксперт также обратила внимание еще на один способ обмана, который используется в этот период. По ее словам, под видом доставки подарков мошенники могут выманивать у россиян деньги или получать доступ к их персональным данным.
11:41:06 13-02-2026
Я видел мошенники и на квадрокоптеры собирают и даже на экипировку. А ведь уже десятки раз правительство заявляло, что бойцы обеспечены всем необходимым на 100%.
13:13:36 13-02-2026
Гость (11:41:06 13-02-2026) Я видел мошенники и на квадрокоптеры собирают и даже на экип... Вы телевизор пересмотрели...? Нужно просто поговорить с родственниками бойцов