Россиян предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" для ветеранов

Аферисты придумали циничную схему обмана накануне 23 февраля

13 февраля 2026, 11:34, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В преддверии Дня защитника Отечества в России активизировались мошенники, использующие праздничную повестку для обмана граждан. Злоумышленники собирают деньги под видом пожертвований на поддержку ветеранов и помощь участникам СВО, играя на патриотических чувствах людей.

О распространении такой схемы сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Корсунова.

Она предупредила, что "мошенники в преддверии Дня защитника Отечества, играя на патриотических чувствах граждан, выманивают их деньги с помощью фиктивных сборов пожертвований на поддержку ветеранов или помощь военнослужащим".

Эксперт также обратила внимание еще на один способ обмана, который используется в этот период. По ее словам, под видом доставки подарков мошенники могут выманивать у россиян деньги или получать доступ к их персональным данным.

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в тёмной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

Комментарии 2

Гость

11:41:06 13-02-2026

Я видел мошенники и на квадрокоптеры собирают и даже на экипировку. А ведь уже десятки раз правительство заявляло, что бойцы обеспечены всем необходимым на 100%.
Не ведитесь!

Гость

13:13:36 13-02-2026

Гость (11:41:06 13-02-2026) Я видел мошенники и на квадрокоптеры собирают и даже на экип... Вы телевизор пересмотрели...? Нужно просто поговорить с родственниками бойцов

