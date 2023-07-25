В Барнауле потушили пожар на территории промпредприятия

Спасатели эвакуировали из опасной зоны восьмерых человек

25 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле потушили пожар на территории промышленного предприятия, расположенного по улице Северо-Западной, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В пресс-службе ведомства не уточнили конкретный адрес, но отметили, что возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже четырехэтажного здания. Было плотное задымление.

Из опасной зоны спасатели вывели восьмерых человек, еще больше 70 выбрались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.