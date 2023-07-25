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В Барнауле потушили пожар на территории промпредприятия

Спасатели эвакуировали из опасной зоны восьмерых человек

25 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле потушили пожар на территории промышленного предприятия, расположенного по улице Северо-Западной, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В пресс-службе ведомства не уточнили конкретный адрес, но отметили, что возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже четырехэтажного здания. Было плотное задымление.

Из опасной зоны спасатели вывели восьмерых человек, еще больше 70 выбрались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

"Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 45 человек и 16 единиц техники", – добавили в министерстве.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 1

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Гость

17:59:52 25-07-2023

Ну по фотографии на Алтайгеомаш похоже. А вот кто именно горел хз. Там почти всё в аренде.

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