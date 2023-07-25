В Барнауле потушили пожар на территории промпредприятия
Спасатели эвакуировали из опасной зоны восьмерых человек
25 июля 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле потушили пожар на территории промышленного предприятия, расположенного по улице Северо-Западной, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В пресс-службе ведомства не уточнили конкретный адрес, но отметили, что возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже четырехэтажного здания. Было плотное задымление.
Из опасной зоны спасатели вывели восьмерых человек, еще больше 70 выбрались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.
"Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 45 человек и 16 единиц техники", – добавили в министерстве.
17:59:52 25-07-2023
Ну по фотографии на Алтайгеомаш похоже. А вот кто именно горел хз. Там почти всё в аренде.